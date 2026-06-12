Tổng thống Trump đề cử ông Jay Clayton làm Giám đốc Tình báo Quốc gia

ANTD.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 11-6 đã chính thức đề cử ông Jay Clayton, Công tố viên quận Nam New York và cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), vào vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI).

Ông Jay Clayton

Thông báo được ông Trump đăng ngay lập tức trên mạng xã hội, kèm lời hối thúc Thượng viện phê chuẩn “càng sớm càng tốt”.

"Rất ít người trong giới luật pháp được kính trọng ở mức độ như Jay. Tôi khuyến khích Thượng viện phê chuẩn Jay càng sớm càng tốt" - ông Trump viết.

Động thái này diễn ra sau nhiều tuần Nhà Trắng chật vật với bài toán nhân sự tại Văn phòng DNI. Bà Tulsi Gabbard hồi cuối tháng 5 tuyên bố từ chức Giám đốc Tình báo quốc gia vì lý do cá nhân.

Ông Trump khi đó chọn Bill Pulte, Giám đốc Cơ quan tài chính nhà ở liên bang, làm quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia. Tuy nhiên đề cử này vấp phải phản ứng gay gắt ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa, với lý do ông Pulte thiếu kinh nghiệm tình báo và an ninh quốc gia.

Trước sức ép từ Quốc hội, ông Trump đã để cử ông Jay Clayton thay thế. Ông Jay từng lãnh đạo SEC giai đoạn 2017-2020, phụ trách giám sát thị trường tài chính Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Hiện ông Jay giữ chức Công tố viên liên bang tại quận Nam New York, một trong những văn phòng công tố quyền lực nhất nước Mỹ, chuyên xử lý các vụ án phức tạp về tài chính, an ninh và tham nhũng.

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