Canada đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Chính phủ Canada ngày 11-6 đã công bố dự luật An toàn mạng xã hội. Dự luật được đề xuất yêu cầu các nền tảng phải bảo vệ trẻ em khỏi nạn bóc lột, lạm dụng và các nội dung độc hại khác.

Nếu được thông qua, các nền tảng mạng xã hội sẽ phải thực hiện xác minh độ tuổi và giảm thiểu việc trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em, hình ảnh thân mật không được sự đồng ý, cổ vũ tự hại, bắt nạt, thù hận, bạo lực và tài liệu khủng bố hoặc cực đoan.

Dự luật cũng sẽ điều chỉnh các chatbot AI, yêu cầu giảm thiểu rủi ro từ các kết quả gây hại, và yêu cầu các nền tảng phải báo cáo tốt hơn trong các tình huống khủng hoảng, chẳng hạn như khi người dùng truyền đạt ý định gây hại cho bản thân hoặc người khác.

Một cơ quan quản lý an toàn kỹ thuật số mới sẽ được thành lập để giám sát và thực thi các quy định.

“Chúng ta đã chứng kiến ​​những hậu quả rất nghiêm trọng mà hành vi gây hại trên mạng có thể gây ra. Khi công nghệ phát triển, chúng ta phải đảm bảo luật pháp theo kịp, bởi các bậc phụ huynh không thể đơn độc đối mặt với những thách thức này” - Bộ trưởng Văn hóa Canada Marc Miller cho biết.

Dự luật này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều nước trên thế giới gia tăng điều chỉnh hoạt động trực tuyến của trẻ em.

Cuối năm ngoái, Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội lớn, bao gồm Facebook, Instagram, TikTok và YouTube. Brazil và Indonesia cũng đã đưa ra các hạn chế tương tự vào tháng 5 vừa qua.

Pháp cũng đã thông qua luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Các quốc gia khác, bao gồm Anh, Áo và Đan Mạch, cũng đang đề xuất các quy định tương tự.

Các ông lớn mạng xã hội như Meta, TikTok và YouTube đã phải đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là các cáo buộc cố tình thiết kế nền tảng của mình gây nghiện cho trẻ em.