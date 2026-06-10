Mỹ - Israel tấn công Iran để phá hoại đàm phán hòa bình?

ANTD.VN - Cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson cho rằng Mỹ và Israel cố tình leo thang tấn công Iran, Lebanon nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Hiện trường vụ không kích của Israel tại Beirut, Lebanon

Ngày 10-6, Mỹ đã tấn công đảo Qeshm và các mục tiêu ở miền Nam Iran để đáp trả vụ rơi máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ ngoài khơi Oman.

Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho Iran bắn rơi máy bay. Tuy nhiên, Tehran đã từ chối xác nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Ông Johnson cho rằng lý lẽ của ông Trump “không hợp lý”, nhất là khi cả hai phi công trên trực thăng đều sống sót.

“Nếu họ còn sống, tại sao ông Donald Trump lại phát động các cuộc tấn công vào Iran khi hai bên được cho là đang trong quá trình đàm phán hòa bình? Lý do duy nhất chỉ có thể là ông ấy cố tình làm vậy để phá hoại các cuộc đàm phán” - ông Johnson nói.

Theo cựu chuyên gia CIA, ông Trump chịu áp lực từ “phe Do Thái” và các chính trị gia ủng hộ Israel như Mike Huckabee, Đại sứ Mỹ tại Israel. "Họ khăng khăng muốn tiêu diệt Iran. Họ không muốn thỏa thuận với Iran”, ông Johnson nói.

Ông cũng liên hệ vụ Israel không kích Beirut hôm 7-6 vừa qua với cùng mục tiêu là nhằm khiêu khích xung đột với Iran.

“Quá nhiều tiến triển đã đạt được trong các cuộc đàm phán hòa bình không có lợi cho phe tân bảo thủ và Israel, vì vậy họ đã làm mọi cách để phá hoại. Tôi nghĩ điều này sẽ dẫn đến một vòng leo thang mới có thể kéo dài một hoặc hai tuần”, ông Johnson dự báo.

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