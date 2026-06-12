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IAEA kêu gọi Iran cung cấp thông tin về uranium và chấp nhận thanh sát

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Iran cung cấp thông tin về lượng uranium làm giàu và chấp nhận thanh sát của IAEA.

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Nghị quyết được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA tổ chức ở Vienna (Áo) vào ngày 10-6. Nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp và Đức đệ trình.

Theo các nguồn tin ngoại giao, nghị quyết được thông qua với 21 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Nga, Trung Quốc và Niger bỏ phiếu chống.

Nghị quyết kêu gọi Iran nhanh chóng cung cấp đầy đủ thông tin về lượng vật liệu hạt nhân Iran sở hữu, gồm uranium làm giàu, cũng như các cơ sở liên quan. Nghị quyết cũng yêu cầu Iran cho phép IAEA tiếp cận để xác minh.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trước đó cho biết trên mạng xã hội rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran đã khiến hoạt động xác minh bị gián đoạn và buộc các thanh sát viên của IAEA rời khỏi Iran.

Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nói trên vào tháng 6 năm ngoái. Báo cáo sau đó của IAEA bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho biết cơ quan này không thể tiến hành thanh sát và không thể xác định lượng uranium làm giàu của Iran.

Theo NHK

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Từ khóa:

#IAEA #Iran #uranium

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