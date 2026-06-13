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Ngoại trưởng Ấn Độ - Mỹ điện đàm về vụ tàu dầu bị tấn công ngoài khơi Oman

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Hoàng Cường

ANTD.VN - Ngày 12-6, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về việc 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng trong những cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

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Mỹ cho biết đã tiến hành vô hiệu hóa con tàu sau khi “thủy thủ đoàn liên tục không tuân thủ hướng dẫn từ các lực lượng Mỹ”

“Tôi đã nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ của Ấn Độ đối với các cuộc tấn công của Hải quân Mỹ ở Vịnh Ba Tư khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng”, ông Jaishankar đăng tải trên mạng xã hội X, “Những hành động gây chết người như vậy đối với tàu vận tải thương mại là không thể biện minh”.

Trước đó, Ấn Độ cho biết 3 thủy thủ người Ấn Độ trên 1 tàu chở dầu thương mại đã thiệt mạng khi tàu này bị Mỹ tấn công ngoài khơi Oman. Trong khi đó, 21 thành viên còn lại của thủy thủ đoàn đã được giải cứu.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã đăng tải đoạn video trên mạng xã hội, ghi lại cảnh vũ khí dẫn đường được bắn vào khoang động cơ trên tàu. Cơ quan này cho hay, các lực lượng Mỹ tiến hành vô hiệu hóa con tàu sau khi “thủy thủ đoàn liên tục không tuân thủ hướng dẫn từ các lực lượng Mỹ”. Phía Mỹ cho rằng tàu đang chở dầu ra khỏi Iran.

Hôm 10-6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ lên án vụ tấn công, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức việc nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực. Cũng theo phía Ấn Độ, tự do hàng hải thông qua tuyến đường biển quốc tế cần phải được khôi phục càng sớm càng tốt.

Theo Guardian/NHK

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Từ khóa:

#tàu dầu bị tấn công #Oman

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