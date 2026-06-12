Công chúa Thái Lan qua đời sau gần 4 năm hôn mê

ANTD.VN - Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol, con cả của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, đã qua đời ở tuổi 47 sau gần 4 năm hôn mê.

Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol

Theo thông báo của Hoàng cung Thái Lan, Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol qua đời lúc 19h48 ngày 11-6 tại Bệnh viện Chulalongkorn ở Bangkok.

Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol, được biết đến ở Thái Lan với tên gọi Công chúa Bha, đã nhập viện từ tháng 12-2022 khi bà bị ốm nặng sau khi gặp vấn đề về tim trong lúc huấn luyện chó.

Kể từ khi nhập viện, thông tin về sức khỏe của bà rất ít. Vào đầu tháng 5, Hoàng cung Thái Lan cho biết tình trạng sức khỏe của bà đã xấu đi do nhiễm trùng đa cơ quan và các bác sĩ không thể ổn định nhịp tim bất thường của bà.

Hồi tháng 4, các bác sĩ phát hiện bà bị nhiễm trùng dạ dày dẫn đến viêm ruột, khiến huyết áp giảm và nhịp tim trở nên bất thường. Chức năng thận và hô hấp của bà được hỗ trợ bằng thiết bị y tế.

Sinh năm 1978, Công chúa Bajrakitiyabha có nhiều bằng cấp, bao gồm bằng Tiến sĩ tại Đại học Cornell. Bà từng giữ chức Đại sứ Thái Lan tại Áo, cũng như làm việc tại văn phòng tổng chưởng lý, bộ chỉ huy an ninh hoàng gia, là Đại sứ thiện chí tại văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã kết hôn 4 lần và có 7 người con. Bà Bajrakitiyabha là 1 trong 3 người con của nhà vua được phong tước hiệu hoàng gia, cùng với Công chúa Sirivannavari, 38 tuổi, và Hoàng tử Dipangkorn, 20 tuổi.