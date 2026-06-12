Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất chủ chốt lần đầu tiên sau 33 tháng

ANTD.VN - Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định nâng lãi suất chủ chốt. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên sau 33 tháng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)

Động thái này là nhằm kìm hãm đà tăng của giá cả, vốn do giá năng lượng tăng phi mã trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.

Hội đồng Thống đốc ECB đưa ra quyết định trong cuộc họp hôm 11-6, theo đó lãi suất tiền gửi chuẩn sẽ tăng 0,25 điểm phần trăm lên thành 2,25%. Đây là lãi suất áp dụng đối với các định chế tài chính gửi tiền tại ECB qua đêm.

Đây là lần đầu tiên ECB tăng lãi suất kể từ tháng 9-2023, thời điểm lạm phát duy trì ở mức cao sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.

ECB ra tuyên bố, cho biết xung đột ở Trung Đông đang gây ra áp lực lạm phát. Tuy nhiên, theo tuyên bố, Hội đồng Thống đốc “cam kết đề ra chính sách tiền tệ nhằm đảm bảo lạm phát duy trì ổn định ở mốc mục tiêu 2% trong trung hạn”.

Tuyên bố cũng dự báo lạm phát trong năm 2026 ở khu vực sử dụng đồng euro sẽ ở mức trung bình 3%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với dự báo trước đây vào tháng 3.

Được biết, lạm phát trung bình trong tháng 5 ở khu vực sử dụng đồng euro ước đạt 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.