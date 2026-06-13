Ông Putin: Nga đơn độc chống lại toàn bộ phương Tây

ANTD.VN - Ngày 12-6, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp với các thành viên tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine rằng Nga thực tế đang chiến đấu chống lại toàn bộ phương Tây trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với các thành viên tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 12-6

Cuộc gặp diễn ra đúng vào Ngày Quốc khánh Nga. “Nga đang đơn độc chống lại cái gọi là phương Tây tập thể”, Tổng thống Putin nói, đồng thời lưu ý rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã trở nên “cực kỳ hiện đại và phức tạp”.

Ông cho biết thêm, tất cả các quốc gia NATO, không ngoại lệ, đều đang tăng cường nỗ lực để làm tất cả những gì có thể nhằm phối hợp các hành động chống lại Nga.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga không phải là bên khởi xướng cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông, các quốc gia phương Tây đã đặt mục tiêu “giáng một thất bại chiến lược cho Nga”, nhưng “đây là điều không thể thực hiện được”.

“Kẻ thù đang mở rộng việc sử dụng máy bay không người lái [tự sát]… cố gắng tấn công vào tinh thần của chúng ta, cố gắng phá vỡ xã hội Nga… và gây thiệt hại kinh tế”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, đồng thời khẳng định “chúng sẽ không thành công”.

Tổng thống Putin cho biết, Nga đang nỗ lực cải thiện và tăng cường hệ thống phòng không để đáp trả, và sẽ trả đũa các cuộc tập kích UAV của Ukraine bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của nước này, nhằm “ngăn chặn chúng tấn công các mục tiêu dân sự”.

Lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào những khu vực biên giới, hậu cần và các cơ sở dầu khí của Nga trong những tháng gần đây, khiến hàng chục thường dân thiệt mạng. Theo chính quyền địa phương, ít nhất 4 thường dân đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong những cuộc tấn công của Ukraine vào các khu vực Bryansk và Belgorod của Nga hôm 11-6.