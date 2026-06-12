Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị kết án 30 năm tù

ANTD.VN - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bị kết án 30 năm tù liên quan đến việc đưa máy bay không người lái xâm nhập Triều Tiên.

Tin tức về ông Yoon Suk-yeol trên màn hình ở ga tàu Seoul

Tòa án Seoul ngày 12-6-2026 đã kết án cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol 30 năm tù, sau khi xác định ông phạm tội liên quan tới việc chỉ đạo tiến hành vụ triển khai thiết bị bay không người lái xâm nhập Triều Tiên nhằm làm gia tăng căng thẳng liên Triều, tạo cơ sở cho việc áp đặt thiết quân luật vào tháng 1-2024.

Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã kết án ông Yoon với các tội danh làm lợi cho kẻ thù và lạm dụng quyền lực. Đây là phán quyết phù hợp với mức án đề nghị trước đó của công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk.

Chỉ vài giờ sau khi phán quyết được đưa ra, đội ngũ pháp lý của ông Yoon đã quyết định kháng cáo.

Bên cạnh phán quyết đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, tòa án cũng tuyên án hàng loạt cựu quan chức khác liên quan tới vai trò của họ trong vụ việc trên.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun lĩnh án 30 năm tù, cựu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Yeo In Hyung lĩnh án 15 năm tù và cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến dịch thiết bị bay không người lái Kim Yong Dae lĩnh án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo trong 5 năm.

Tình trạng thiết quân luật khẩn cấp được ông Yoon ban bố vào đêm 3-12-2024, nhưng đã bị Quốc hội bãi bỏ chỉ vài giờ sau đó.

Ông bị truy tố và tạm giam vào tháng 1-2025, trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị bắt và truy tố.