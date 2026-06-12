Trung Quốc nêu lý do áp lệnh trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã áp lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro với lý do ông nhiều lần đưa ra những phát biểu mà Trung Quốc cho là “thiếu trách nhiệm” liên quan đến Bắc Kinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro

Thông báo trên được đưa ra hôm 11-6 để đáp trả lại phát biểu của ông Teodoro với hãng tin Reuters vào tháng trước rằng Philippines “đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ Trung Quốc, cả về lãnh thổ lẫn chính trị”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng những phát biểu này gây phương hại đến lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và phá hoại quan hệ giữa hai nước. Theo thông báo, ông Teodoro và các thành viên gia đình sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết những tổ chức và cá nhân tại nước này sẽ không được phép tiến hành giao dịch, hợp tác hay các hoạt động khác với họ.

Trung Quốc và Philippines hiện đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Tháng trước, lãnh đạo Nhật Bản và Philippines đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh và nhất trí khởi động đàm phán chính thức về phân định ranh giới trên biển giữa hai nước.

Trước đó trong tháng này, người phát ngôn lực lượng Hải cảnh Trung Quốc cho biết Nhật Bản và Philippines sẽ bắt đầu đàm phán về việc xác định ranh giới tại vùng biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc). Quan chức này cho rằng động thái đó “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền và lợi ích trên biển của Trung Quốc”.