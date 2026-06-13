Xả súng tại Mỹ, ít nhất 1 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ xả súng ở thành phố Midland thuộc bang Texas của Mỹ, Thị trưởng Midland, bà Lori Blong cho biết trong cuộc họp báo hôm 12-6.

Các sĩ quan cảnh sát ứng phó với vụ xả súng

“Hiện tại chúng tôi đã xác nhận được 11 nạn nhân”, bà Blong nói, “Ít nhất 1 nạn nhân đã chết tại hiện trường”. Cảnh sát xác nhận rằng tay súng cũng đã chết.

Theo Sở Cảnh sát Midland, các sĩ quan đã được triển khai sau khi nhận thông tin trình báo về vụ xả súng đang diễn ra ở phía Tây Nam thành phố vào sáng 12-6.

“Các sĩ quan nghe thấy tiếng súng phát ra từ 1 tòa nhà và nhanh chóng tiến hành hoạt động bảo vệ và sơ tán khu vực. Các đơn vị thiết giáp được triển khai, và các cơ quan đối tác đã hỗ trợ ứng phó”, Cảnh sát trưởng Midland Greg Snow cho biết, và nói thêm rằng các nỗ lực đã được thực hiện để giải quyết “tình trạng đối đầu với tay súng” một cách an toàn.

Sở cảnh sát sau đó thông báo rằng “nghi phạm được xác nhận là đã chết” và vụ việc đã kết thúc.

Đài CNN dẫn tuyên bố từ người phát ngôn của Bệnh viện Midland Memorial cho biết, 9 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện này. 4 nạn nhân đang được phẫu thuật, trong khi 5 người còn lại trong tình trạng ổn định.

Hiện chưa rõ danh tính nghi phạm, cũng như động cơ vụ xả súng.