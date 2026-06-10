Mỹ tấn công Iran sau vụ Apache bị bắn hạ, Tehran tiếp tục trả đũa

ANTD.VN - Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang mạnh sau khi Lầu Năm Góc nối lại các đợt không kích vào miền Nam Iran sau vụ Apache bị bắn rơi. Tổng thống Donald Trump yêu cầu phải có phản ứng mạnh mẽ trong khi Iran tuyên bố tấn công đáp trả vào Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đóng tại Bahrain.

Mỹ tuyên bố Apache bị UAV Iran đánh trúng

Sau đợt tấn công đầu tiên sáng 9-6 (giờ địa phương) vào các mục tiêu phòng không ở Bandar Abbas, đảo Qeshm, huyện Sirik và Jask, quân đội Mỹ tiếp tục triển khai thêm các cuộc không kích trong ngày.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) không công bố số lượng mục tiêu mới nhưng khẳng định đây vẫn là hành động tự vệ tương xứng nhằm vô hiệu hóa năng lực phòng không và chỉ huy của Iran sau vụ trực thăng AH-64 Apache bị bắn hạ ngày 8-6 gần eo biển Hormuz.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói: “Phản ứng trước vụ bắn rơi trực thăng cần phải rất mạnh mẽ. Chúng ta không thể để binh sĩ Mỹ bị tấn công mà không bị trừng phạt”.

Ông Trump nhắc lại hai phi công Apache đã được giải cứu và an toàn, không bị thương nhưng nhấn mạnh Washington nhất thiết phải đáp trả.

Theo truyền thông Iran, các vụ không kích tiếp tục dội khắp Bandar Abbas, Minab và đảo Qeshm. Hệ thống phòng không Iran vẫn hoạt động hết công suất.

Ngay sau các đợt không kích của Mỹ, truyền thông nhà nước Iran dẫn nguồn Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho biết Tehran đã tiến hành cuộc tấn công đáp trả nhằm vào Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại căn cứ Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Mỹ và Iran đều tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ

Hạm đội 5 chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của Hải quân Mỹ ở Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ và Ấn Độ Dương. Phía Mỹ chưa xác nhận mức độ thiệt hại hay thương vong tại căn cứ Bahrain. CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ và đồng minh đang đánh giá thiệt hại và duy trì tình trạng báo động cao.

Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước vùng Vịnh đồng loạt kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa kiềm chế. Tổng thư ký LHQ nói bất kỳ sai lầm tính toán nào cũng có thể kéo cả khu vực vào xung đột.

Hiện cả Washington và Tehran đều chưa tuyên bố dừng tấn công. CENTCOM cảnh báo sẵn sàng đáp trả mọi hành động khiêu khích tiếp theo, trong khi Iran nói sẽ bảo vệ chủ quyền bằng mọi biện pháp cần thiết.

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