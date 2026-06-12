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Nga ngăn chặn âm mưu ám sát quan chức Bộ Quốc phòng

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 12-6 cho biết đã ngăn chặn thành công âm mưu ám sát một sĩ quan cấp cao Bộ Quốc phòng nước này.

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Nghi phạm là công dân nước ngoài, bị cáo buộc được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ và huấn luyện tại EU để đổi lấy quyền tị nạn.

Theo Trung tâm Quan hệ công chúng (FSB), chiến dịch đặc biệt được triển khai tại vùng Matxcơva. Lực lượng an ninh đã bắt giữ nghi phạm sinh năm 1990.

FSB cho biết người này nhập cảnh vào Nga từ tháng 2-2026. Sau khi nhận lệnh từ SBU, nghi phạm đã lấy một khẩu súng lục gắn bộ giảm thanh cùng 16 viên đạn từ kho bí mật được báo từ trước.

Trong nhiều ngày, đối tượng này theo dõi nhà riêng và nơi làm việc của mục tiêu là một sĩ quan Bộ Quốc phòng Nga. FSB không công bố tên tuổi và cấp bậc cụ thể của sĩ quan này.

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai nhận được các sĩ quan SBU tiếp cận và tuyển mộ khi đang lẩn trốn tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Đổi lại việc thực hiện nhiệm vụ ám sát, SBU hứa sẽ hỗ trợ hắn có quy chế tị nạn và quyền cư trú hợp pháp tại EU.

Theo Xinhua

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Từ khóa:

#Nga #Âm mưu ám sát

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