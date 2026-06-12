Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%

ANTD.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 11-6 đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 2,5% cho năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025.

Đây là mức đánh giá thấp nhất kể từ cuối năm 2019.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu của WB cho thấy, giá năng lượng tăng cao, lạm phát và chi phí gia tăng trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông là nguyên nhân dẫn đến việc cắt giảm dự báo tăng trưởng.

Báo cáo cảnh báo rằng rủi ro giảm điểm là rất đáng kể. Tăng trưởng toàn cầu có thể tiếp tục chậm lại xuống 2,1% nếu tình trạng gián đoạn năng lượng kéo dài hơn và giá dầu trung bình ở mức 115 USD Mỹ/thùng trong năm nay, đẩy lạm phát lên 4,4%. Hoặc mức tăng trưởng tồi tệ hơn, xuống mức 1,3% nếu cú ​​sốc năng lượng ảnh hưởng đến thị trường tài chính.

Báo cáo đã hạ dự báo tăng trưởng cho 2/3 số quốc gia so với báo cáo hồi tháng 1-2026, trong đó các quốc gia vùng Vịnh giảm nhiều nhất, từ 3,9% vào năm 2025 xuống gần bằng 0% vào năm 2026.

Khu vực Nam Á dự kiến ​​sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong tất cả các khu vực, đạt 6,3% vào năm 2026, vẫn chậm hơn so với mức 7% năm 2025.

Báo cáo vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng 2,2% cho nền kinh tế Mỹ vào năm 2026, mặc dù lưu ý rằng con số này có thể giảm xuống 2,1% vào năm 2027 và 2% vào năm 2028.

Nền kinh tế khu vực đồng euro dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 0,8% vào năm 2026, giảm so với mức 1,4% năm 2025. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản được dự báo sẽ tăng trưởng 0,7% vào năm 2026, giảm so với mức 1,1% năm 2025.

Báo cáo dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ cải thiện lên 2,8% vào năm 2027, nhưng vẫn thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với mức trung bình của thập niên 2010.

Mặc dù rủi ro vẫn nghiêng về phía tiêu cực trong bối cảnh xung đột leo thang, sự gián đoạn hơn nữa trên thị trường hàng hóa và những căng thẳng địa chính trị gia tăng, WB cho rằng hành động chính sách là rất quan trọng.

Trên phạm vi toàn cầu, WB kêu gọi các quốc gia liên quan bảo vệ an ninh năng lượng và lương thực, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. WB kêu gọi tất cả các quốc gia kiểm soát lạm phát, tăng cường tính bền vững tài chính và hỗ trợ tạo việc làm.