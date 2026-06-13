Nhật phóng thành công tên lửa chủ lực H3, đưa 6 vệ tinh vào quỹ đạo

Tên lửa H3 được phóng lên từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima

Ngay trước 10h sáng 12-6 (theo giờ Nhật Bản), tên lửa H3 đã được phóng lên từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima thuộc tỉnh Kagoshima, Tây Nam nước này.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết tên lửa đã bay lên một cách ổn định, và khoảng 15 phút sau khi phóng, tên lửa đã tiến vào quỹ đạo theo kế hoạch ở độ cao khoảng 580 km. Sau đó, 6 vệ tinh nhỏ đã được đưa vào quỹ đạo, đánh dấu thành công của sứ mệnh này.

Đây là tên lửa H3 thứ 6 được phóng lên. Trong lần phóng gần nhất vào tháng 12 năm ngoái, tên lửa H3 đã thất bại. Sau khoảng 6 tháng, JAXA đã xử lý vấn đề với hệ thống hỗ trợ tải trọng, và tiến hành phóng thêm lần nữa.

Mẫu tên lửa trong lần phóng này được trang bị 3 động cơ chính và không sử dụng động cơ đẩy phụ. Các mẫu trước đây chỉ có 2 động cơ.

Trong buổi họp báo, ông Yamakawa Hiroshi, lãnh đạo JAXA, cho biết cơ quan này đã nỗ lực hết sức để tìm ra nguyên nhân dẫn đến thất bại vào tháng 12, cũng như có các biện pháp khắc phục để vãn hồi niềm tin. Ông nói rằng cơ quan này có thêm quyết tâm để các tên lửa Nhật Bản trở nên đáng tin cậy hơn và tăng cường khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.