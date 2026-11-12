Phối hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ vận hành Trung tâm điều hành thông minh Thành phố

ANTD.VN -Chiều 12/11/2026, đoàn công tác Văn phòng Thành ủy Hà Nội do đồng chí Hoàng Văn Bằng - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với CATP Hà Nội về phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ thử nghiệm Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố Hà Nội (HaNoi IOC).

Thừa ủy quyền của lãnh đạo CATP, Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu, cùng đại diện chỉ huy các phòng nghiệp vụ đã tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Đồng chí Hoàng Văn Bằng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc

Hướng tới điều hành thông minh trên nền tảng dữ liệu số

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Bằng nhấn mạnh, HaNoi IOC được xác định là hạ tầng quan trọng, đóng vai trò “bộ não số” trong công tác quản trị, điều hành và chuyển đổi số của Thủ đô. Để bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, đơn vị và địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, dữ liệu thuộc các lĩnh vực quản lý của CATP là nguồn thông tin cần thiết, phục vụ đánh giá tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành chung của Thành phố.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã theo dõi video giới thiệu tổng quan về HaNoi IOC với các chức năng tổng hợp, phân tích dữ liệu, giám sát, cảnh báo và theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống được định hướng liên thông hỗ trợ khai thác thông tin qua nền tảng web và thiết bị di động từ một số sở, ngành và địa phương, đồng thời dữ liệu được cập nhật thường xuyên, kịp thời, bảo đảm “đúng, đủ, sạch”.

Thượng tá Dương Minh Tuyến - Phó Trưởng phòng Tham mưu, phát biểu tại buổi làm việc

Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong kết nối, chia sẻ dữ liệu

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu cho biết, CATP hiện đang sử dụng hệ thống phần mềm nội bộ để quản lý, giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả thực hiện. Các đơn vị trực tiếp tiếp nhận, cập nhật kết quả trên hệ thống, tạo thuận lợi cho công tác theo dõi, đôn đốc và tham mưu báo cáo lãnh đạo CATP.

Hiện CATP đã tổng hợp, nhập liệu thủ công lên hệ thống HaNoi IOC đối với 5 trường dữ liệu. Đối với 2 trường dữ liệu bổ sung, CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp phù hợp, bảo đảm yêu cầu khai thác, chia sẻ dữ liệu gắn với quy định của ngành Công an.

Đại diện chỉ huy các đơn vị chức năng của Công an Thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Trên tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ các nhóm đủ điều kiện kết nối và các vấn đề, nội dung còn vướng mắc. Đồng thời, xác định phạm vi trách nhiệm phối hợp, tiến độ thực hiện và nhu cầu ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn...



Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Bằng ghi nhận các ý kiến trao đổi, đề xuất của CATP; nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, thống nhất danh mục dữ liệu tích hợp lên HaNoi IOC, đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước.

Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ cũng đề nghị CATP xây dựng kế hoạch tổng thể, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương án triển khai phù hợp với đặc thù, yêu cầu nghiệp vụ, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống HaNoi IOC.