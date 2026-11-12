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"Chạm" vào truyền thống Quốc học ngàn năm để gặp gỡ hiền tài

Lam Thanh

ANTD.VN - Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước nhờ sự kết hợp độc đáo giữa di sản ngàn năm và công nghệ hiện đại thông qua chương trình "Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức" và không gian check-in "Gặp gỡ hiền tài". Các hoạt động được tương tác trực quan như quét mã QR tìm hiểu lịch sử, sử dụng hộ chiếu trải nghiệm, ghép tranh hay xin chữ, thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế có cơ hội "chạm" vào truyền thống đạo học một cách sinh động, qua đó bồi đắp niềm tự hào và khát vọng tri thức trong đời sống hôm nay.

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