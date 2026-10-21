Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Trung

Mục tiêu của chương trình nhằm hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lên tới 100%; nâng cao nhận thức về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo và truyền thông

Các em học sinh thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách và an toàn

Hoạt động thiết thực này là bước tiếp nối của chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1” được HVN phối hợp với các cơ quan chính phủ triển khai trên toàn quốc từ năm 2018. Tính đến nay tổng số mũ được trao lên đến gần 14 triệu chiếc.

Đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho các em học sinh

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình đã tạo ra các tác động đáng kể đến nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của các em học sinh lớp 1 trên cả nước. Theo đó, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng dần qua các năm, đạt 89% vào năm 2026, cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi tham gia giao thông của thế hệ tương lai.

Các em học sinh trường Tiểu học Ngô Mây thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách và an toàn

Tiếp nối thành công của buổi lễ phát động vào ngày 28-9-2026 tại Hà Nội, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp đào tạo ATGT cho phụ huynh và học sinh khu vực miền Trung vừa qua đã diễn ra thành công tại trường Tiểu học Ngô Mây (thành phố Đà Nẵng) trước sự chứng kiến của bà Trần Thị Mẫn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng; ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng; bà Trịnh Hoài Thu - Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo); ông Shinsuke Horiuchi - Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Các em học sinh trang trí mũ bảo hiểm Honda

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh trường Tiểu học Ngô Mây đã đại diện cho học sinh lớp 1 khu vực miền Trung nhận những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Honda Việt Nam và các đại biểu. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo ATGT thiết thực, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro đã được triển khai cho hơn 1.000 học sinh cùng phụ huynh.

Phụ huynh thực hành lái xe an toàn trên sa hình

Đại diện HVN cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và các thành viên dự án “Việt Nam 2000” để đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức về ATGT và thúc đẩy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em. Đặc biệt mở rộng đối tượng, tập trung vào trẻ em dưới 6 tuổi với thông điệp: “Vì sự an toàn của bản thân và tương lai của các em, hãy luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho các con, ngay cả khi các em dưới 6 tuổi”.