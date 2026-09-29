Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc, năm học 2026 - 2027

ANTD.VN - Công ty Honda Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) tổ chức chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2026 - 2027.

Các em học sinh trường Tiểu học Ngọc Lâm tham dự buổi lễ

Chương trình đầy nhân văn và ý nghĩa này xuất phát từ nhận thức về vai trò của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn nhằm bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 1, lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức, tư duy thì việc tạo thói quen luôn đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy là vô cùng cần thiết.

Các đại biểu cùng bấm nút phát động chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc, năm học 2026 - 2027

Hoạt động là bước tiếp nối của chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1” được Honda Việt Nam (HVN) phối hợp khai trên toàn quốc từ năm 2018. Tính đến nay tổng số mũ được trao lên đến gần 14 triệu chiếc, con số minh chứng cho quyết tâm của HVN trong việc tích cực chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông (ATGT).

Đại diện HVN trao tặng số mũ tượng trưng cho đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Công an

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình đã tạo ra các tác động đáng kể đến nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của các em học sinh lớp 1 trên cả nước. Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng dần qua các năm, đạt 89% vào năm 2026, cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi tham gia giao thông của thế hệ tương lai.

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 trường Tiểu học Ngọc Lâm (Hà Nội)

Mở đầu cho chuỗi chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc năm học 2026 - 2027, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp đào tạo ATGT cho phụ huynh và học sinh đầu tiên đã diễn ra thành công tại trường Tiểu học Ngọc Lâm (Hà Nội). Buổi lễ có sự tham dự của Đại tá Phạm Việt Công - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an); ông Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); bà Sayaka Arai - Tổng Giám đốc HVN.

Phụ huynh học sinh thực hành lái xe an toàn trên sa hình

Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã thống nhất các nội dung: 100% học sinh lớp 1 trên toàn quốc được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn của HVN; tăng cường các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức ATGT, kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh

Những chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn, đạt chuẩn quốc gia được trao tặng đến các em học sinh lớp 1

HVN hy vọng thông qua các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm năm học 2026 - 2027, sẽ có 1,8 triệu học sinh và 350.000 phụ huynh được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thời gian tới, HVN sẽ phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và các thành viên dự án “Việt Nam 2000” để đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức ATGT, thúc đẩy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em.