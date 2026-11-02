Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “khủng” cuối năm

ANTD.VN - Từ 1-11 đến hết 30-11-2026, Honda Việt Nam (HVN) triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua ô tô với tổng giá trị lên tới hơn 140 triệu đồng/xe.

Cụ thể, khách hàng mua xe Honda BR-V, Honda HR-V trong tháng 11 sẽ có cơ hội nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn như: Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên và 1 năm bảo hiểm thương hiệu Honda, góp phần giảm đáng kể chi phí sở hữu xe ngay từ thời điểm mua xe.

Thông tin chương trình khuyến mại

Ưu đãi lãi suất cố định: Nhằm đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa kế hoạch sở hữu ô tô và góp phần giảm áp lực tài chính ban đầu, Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên dành cho khách hàng mua xe Honda BR-V (phiên bản L và G); HR-V (phiên bản G) khi vay vốn qua VPBank và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 1 đến hết ngày 30-11- 2026.

Hỗ trợ bởi HVN và nhà phân phối ô tô: Chỉ áp dụng cho các khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 1 đến 30-11-2026.

STT

Mẫu xe

Chương trình

Giá trị khuyến mại tương đương

(triệu đồng)

1

HR-V e:HEV RS

Tặng 50% lệ phí trước bạ (*)

42

2

HR-V L

Tặng 50,000,000 VND

01 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda

59

3

HR-V G

Tặng 50,000,000 VND

01 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda

& Ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên (**)

113

4

BR-V L

Tặng 100% lệ phí trước bạ (*) 01 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda

& Ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên (**)

142

5

BR-V G

Tặng 100% lệ phí trước bạ (*)

& Ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên (**)

115



Thông tin Bảo hiểm thương hiệu Honda

Bảo hiểm thương hiệu Honda là sản phẩm bảo hiểm chính hãng dành riêng cho khách hàng sử dụng xe ô tô Honda. HVN hợp tác với các công ty bảo hiểm uy tín chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm thương hiệu Honda, mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích như: Khách hàng được hưởng quyền lợi toàn diện với đa dạng lựa chọn; Mỗi chiếc xe tham gia Bảo hiểm thương hiệu Honda được sửa chữa và thay thế phụ tùng chính hãng tại nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc; Chính sách hỗ trợ chi phí thuê xe theo gói sản phẩm cho khách hàng trong thời gian sửa chữa; Khách hàng được bồi thường theo giá trị thỏa thuận, quy trình đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian xử lý bồi thường; Chính sách thưởng khi không có tổn thất, chiết khấu cho hợp đồng dài hạn đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng

(*)Áp dụng theo mức lệ phí trước bạ 10%

(**) Mức ưu đãi tương đương được tính dựa trên ưu đãi tối đa của gói vay tiêu chuẩn dành cho khách hàng mua xe Honda của ngân hàng VP Bank trong 12 tháng đầu tiên.