Du khách Singapore đã có thể quét mã QR thanh toán tại Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 2/7/2026 – Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), phối hợp cùng Liquid Group (Singapore) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong kết nối hạ tầng thanh toán bán lẻ giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và hợp tác kinh tế số giữa Việt Nam và Singapore, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn cho du khách Singapore và đáp ứng nhu cầu của các đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt dịch vụ QR song phương giữa Việt Nam và Singapore

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore đã và đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025. Bên cạnh thương mại và đầu tư, du lịch tiếp tục là lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, kéo theo nhu cầu về các phương thức thanh toán số hiện đại, thuận tiện và an toàn.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong nhiều năm. Trong đó, Singapore được ghi nhận là một trong những thị trường khách du lịch nổi bật của Việt Nam với mức tăng trưởng tích cực.

Khảo sát của Tập đoàn Sân bay Changi cho thấy, cứ 5 người Singapore thì có 3 người từng đến Việt Nam và 95% số người được khảo sát bày tỏ mong muốn quay lại. Đây là nhóm khách du lịch có mức chi tiêu trung bình cao và có xu hướng sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán thuận tiện của người dân và du khách mà còn hỗ trợ hoạt động thương mại, du lịch và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

Du khách Singapore thanh toán QR tại Việt Nam

Dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore được triển khai trên cơ sở kết nối hạ tầng thanh toán giữa NAPAS và Liquid Group. Theo đó, du khách Singapore có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán tham gia tại Singapore để quét mã VietQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán tại Việt Nam.

Cơ chế xử lý giao dịch theo thời gian thực và quy đổi trực tiếp giữa Đô la Singapore (SGD) và Đồng Việt Nam (VND) giúp du khách thanh toán nhanh chóng và thuận tiện tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và điểm mua sắm trên toàn quốc mà không cần sử dụng tiền mặt hay quy đổi ngoại tệ.

Trong giai đoạn đầu triển khai, dịch vụ dự kiến tiếp cận khoảng 5 triệu người dùng thông qua mạng lưới đối tác của Liquid Group tại Singapore. Trong thời gian tới, khi Liquid Group mở rộng hệ sinh thái đối tác, quy mô người dùng dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng, góp phần thúc đẩy hơn nữa thanh toán QR xuyên biên giới giữa hai quốc gia.

Trong lộ trình hợp tác, NAPAS và các đối tác dự kiến sẽ triển khai chiều thanh toán từ Việt Nam sang Singapore trong năm 2026, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán hai chiều, phục vụ nhu cầu ngày càng gia tăng của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Với việc triển khai thành công kết nối với Singapore, NAPAS đã mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới tới quốc gia thứ 6 và là thị trường thứ 4 trong khu vực ASEAN.