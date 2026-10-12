Đổi từ xe xăng sang xe máy điện: Điều gì giúp người dùng yên tâm thay đổi thói quen?

ANTD.VN -Với nhiều chủ xe, việc chuyển từ xe xăng sang xe máy điện VinFast đã mở ra cách tiếp năng lượng và chăm sóc phương tiện mới thuận tiện và yên tâm hơn nhờ mạng lưới trạm sạc, tủ đổi pin cùng hệ thống dịch vụ rộng khắp.

Từ băn khoăn “sạc ở đâu” đến chủ động chọn cách tiếp năng lượng

Chị Kiều Trang tại TP.HCM từng cân nhắc xe máy điện trong thời gian dài nhưng chưa quyết định vì sống tại chung cư và lo ngại việc sạc pin. Đây cũng là một băn khoăn dễ hiểu với người đang chuyển từ xe xăng sang xe điện khi việc ghé cây xăng đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống.

Quan điểm của chị thay đổi sau khi tìm hiểu kỹ hơn về mạng lưới trạm sạc và tủ đổi pin V-Green. Nhiều điểm tiếp năng lượng đã xuất hiện trên những tuyến đường chị thường di chuyển, giúp việc sử dụng xe điện trở nên dễ hình dung hơn. Thay vì chỉ phụ thuộc vào khả năng sạc tại nhà, chị có thể chọn sạc hoặc đổi pin tại địa điểm thuận tiện với lịch làm việc, mua sắm và sinh hoạt.

“Trước đây, tôi nghĩ sống ở chung cư sẽ khó sử dụng xe máy điện. Khi xem lại những điểm sạc và đổi pin quanh khu vực thường đi, tôi nhận ra mình có thể chủ động tiếp năng lượng mà không phải thay đổi nhiều lịch trình”, chị Trang chia sẻ.

Với người có vị trí cắm điện phù hợp ở nhà hay cơ quan, xe có thể được sạc trong thời gian dừng đỗ. Trong khi đó, hình thức đổi pin phù hợp với khách hàng muốn rút ngắn thời gian chờ hoặc không thuận tiện sạc tại nơi ở. Hai lựa chọn giúp mỗi người sắp xếp việc tiếp năng lượng theo điều kiện sinh hoạt của mình.

Khả năng sử dụng xe máy điện sẽ tiếp tục được mở rộng khi VinFast hướng tới con số 150.000 tủ đổi pin trong năm 2026. Mạng lưới rộng hơn giúp người dùng dễ tìm điểm đổi pin gần nơi ở, nơi làm việc hoặc trên những tuyến đường quen thuộc.

Chủ xe VinFast còn được miễn phí 20 lượt đổi pin mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028. Nhờ đó, người dùng vừa thuận tiện bổ sung năng lượng, vừa tiết kiệm chi phí trong giai đoạn đầu chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Gần 800 cơ sở hỗ trợ việc chăm sóc xe lâu dài

Bên cạnh khả năng tiếp năng lượng, dịch vụ sau bán hàng cũng ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định chuyển đổi. Xe máy là phương tiện được sử dụng gần như mỗi ngày, nên người dùng cần dễ dàng tìm được nơi kiểm tra, bảo dưỡng hoặc sửa chữa khi phát sinh nhu cầu.

Với xe máy điện VinFast, các mẫu xe sử dụng pin LFP hiện có thời hạn bảo hành xe 6 năm; pin được bảo hành 8 năm, không giới hạn số kilomet. Thời gian bảo hành dài giúp người dùng yên tâm hơn về những bộ phận quan trọng trong quá trình sử dụng.

Giá trị của chính sách này được thể hiện rõ hơn khi khách hàng thực sự cần hỗ trợ, như trường hợp anh Võ Quang, chủ sở hữu chiếc Feliz S mua từ năm 2022. Khi bộ sạc đời đầu cần được xử lý nhưng chưa có linh kiện phù hợp để thay thế trực tiếp, xưởng dịch vụ đã đổi cho anh một bộ sạc mới. “Hậu mãi tốt đến thế là cùng”, anh chia sẻ trên trang cá nhân kèm lời khẳng định chính sách hậu mãi là một trong những lý do khiến anh tiếp tục tin tưởng và muốn gắn bó với VinFast.

VinFast hiện có gần 800 cơ sở kinh doanh và dịch vụ xe máy điện trên toàn quốc. Quy mô này giúp người dùng dễ dàng tìm được điểm kiểm tra, bảo dưỡng hoặc sửa chữa phù hợp khi phát sinh nhu cầu, thay vì phải phụ thuộc vào một vài địa điểm cố định.

Từ mạng lưới trạm sạc, tủ đổi pin đến hệ thống dịch vụ và chính sách bảo hành dài hạn, VinFast đang tạo thêm sự yên tâm để người dùng tự tin chuyển sang xe máy điện và chủ động trên mọi hành trình.