Nâng tầm đội ngũ lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

ANTD.VN -Sáng nay (6-8), Cục Đào tạo - Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân đủ năng lực, trình độ làm việc trong môi trường quốc tế.

Dự lễ khai giảng có Trung tướng Trần Minh Lệ - Cục trưởng Cục Đào tạo; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; PGS.TS Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và các học viên tham gia khóa học.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy CATP Hà Nội đủ năng lực, trình độ làm việc trong môi trường quốc tế

Lớp bồi dưỡng được tổ chức thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Công an về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an nhân dân đủ năng lực, trình độ làm việc trong môi trường quốc tế đến năm 2030 và Kế hoạch của Cục Đào tạo.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc

Phát biểu khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, các thách thức an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh mạng… đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an thành phố Hà Nội nói riêng.

PGS.TS Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Báo cáo viên tại lớp học

"Với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế của cả nước, Hà Nội thường xuyên diễn ra các hoạt động đối ngoại quan trọng, các hội nghị, sự kiện quốc tế với sự tham dự của nhiều nguyên thủ, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an thành phố không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ mà còn phải có tư duy hội nhập, am hiểu pháp luật và thông lệ quốc tế, có kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Công an thành phố đã ban hành Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực, trình độ làm việc trong môi trường quốc tế đến năm 2030, phấn đấu xây dựng đội ngũ từ 20-30% lãnh đạo, chỉ huy có đủ năng lực, trình độ làm việc trong môi trường quốc tế.

"Việc tổ chức lớp bồi dưỡng lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có năng lực hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định.

Theo chương trình, học viên sẽ được nghiên cứu nhiều chuyên đề quan trọng như chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; lịch sử, truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam trong hoạt động đối ngoại; các vấn đề an ninh phi truyền thống; tư duy hệ thống, tầm nhìn quốc tế; kỹ năng, phong cách làm việc trong môi trường quốc tế; pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm... Đây đều là những nội dung có tính thực tiễn cao, góp phần bổ sung kiến thức, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nâng cao năng lực tham mưu trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu chỉ đạo, quán triệt lớp bồi dưỡng

Phát biểu chỉ đạo, quán triệt lớp bồi dưỡng, Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế là yêu cầu cấp thiết nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trung tướng Trần Minh Lệ đề nghị Ban Tổ chức chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên truyền đạt kiến thức, học viên học tập, trao đổi kinh nghiệm hiệu quả. Đối với đội ngũ giảng viên, báo cáo viên cần phát huy kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật những vấn đề mới của tình hình quốc tế, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, tăng cường trao đổi, thảo luận, giải quyết các tình huống để học viên có thể vận dụng ngay vào công tác.

Các đại biểu cùng học viên chụp ảnh lưu niệm

Đối với các học viên, đồng chí Cục trưởng Cục Đào tạo yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế lớp học; chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, gắn nội dung học tập với yêu cầu thực tiễn của đơn vị để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và tham mưu bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trung tướng Trần Minh Lệ tin tưởng rằng sau khóa học, mỗi học viên sẽ thực sự trở thành hạt nhân lan tỏa tư duy hội nhập, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.