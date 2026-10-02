7 sĩ quan CAND Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình tại Trung Phi

ANTD.VN - 7 sĩ quan CAND Việt Nam đến Phái bộ MINUSCA tại Cộng hòa Trung Phi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ), mang theo hành trang và quyết tâm lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND trên trường quốc tế.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Chủ tịch nước, giao nhiệm vụ cho 7 sĩ quan CAND thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA.

Ngày 1-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố việc cử 7 sĩ quan CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi) năm 2026.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ MINUSCA.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Thế Tùng (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ - Đề án 05) trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 10 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA. 7 sĩ quan gồm: Trung tá Nguyễn Đình Anh; Trung tá Trần Trọng Nguyên; Thiếu tá Phan Đắc Cường; Đại úy Phạm Phước Lộc; Đại úy Bùi Trung Dũng; Đại úy Nguyễn Phương Mai; Đại úy Nguyễn Lan Anh.

Theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, việc triển khai lực lượng tham gia Phái bộ MINUSCA lần này sẽ thành công tốt đẹp, xây dựng hình ảnh đầy tự hào về người chiến sĩ CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, năm 2026, Bộ Công an triển khai 4 Tổ công tác với 25 lượt sĩ quan cá nhân đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, số lượng sĩ quan triển khai đông nhất từ trước đến nay.

Đây là một bước tiến quan trọng của lực lượng gìn giữ hòa bình của Bộ Công an, thể hiện sự ghi nhận của LHQ đối với năng lực, tính chuyên nghiệp của sĩ quan CAND Việt Nam cũng như công tác chuẩn bị sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao, việc triển khai lực lượng tham gia Phái bộ MINUSCA lần này sẽ thành công tốt đẹp, xây dựng hình ảnh đầy tự hào về người chiến sĩ CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

7 sĩ quan thuộc đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA.

Chia sẻ với PV An ninh Thủ đô, Trung tá Trần Trọng Nguyên (nguyên Phó Trưởng ban Thanh niên CAND, 1 trong 7 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA) không giấu được niềm tự hào và xúc động.

Trung tá Trần Trọng Nguyên mang theo niềm tin, sự ủng hộ của lãnh đạo, gia đình, bạn bè của đồng đôi, của thanh niên CAND và sự quyết tâm của người sĩ quan CAND Việt Nam.

Theo Trung tá Trần Trọng Nguyên, đây không chỉ là nhiệm vụ đặc biệt đối với mỗi sĩ quan, mà còn là cơ hội để lực lượng CAND Việt Nam tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khả năng thích ứng trong môi trường quốc tế.

“Các đồng chí lên đường mang theo không chỉ hành trang của người chiến sĩ CAND, mà còn là hình ảnh, uy tín và niềm tin của Việt Nam. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, 7 đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và chuyên nghiệp trong mắt bạn bè quốc tế” - Trung tá Trần Trọng Nguyên vui vẻ nói.