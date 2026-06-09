Hà Nội tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp nhờ phân cấp giải quyết hồ sơ về cấp xã

ANTD.VN - Sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã giải quyết trên 2,2 triệu hồ sơ hành chính thông qua cơ chế phân cấp, ủy quyền, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí xã hội….

Quang cảnh hội nghị

Chiều 9-6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Hà Nội.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy.

Thông tin tại hội nghị cho biết, từ 1-7-2025, thành phố Hà Nội đã thực hiện việc sắp xếp tổ chức đối với 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 526 đơn vị hành chính cấp xã thành 126 phường, xã mới. Thành phố cũng đã khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin, dữ liệu để quản lý điều hành trên môi trường mạng theo 4 trục: Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc…

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đến nay, sau gần 1 năm triển khai, mặc dù phải xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ cấp bách và phức tạp, thành phố vẫn giữ vững ổn định chính trị, đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống; không làm gián đoạn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân. Bộ máy của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở cơ bản hoạt động thông suốt theo “4 trục”; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từng bước được nâng lên...

Công tác phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền được thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt; phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú trình bày tham luận tại hội nghị

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, thành phố đã rà soát toàn diện 2.007 nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc 14 lĩnh vực. Sau khi thực hiện phân cấp, ủy quyền, tổng số nhiệm vụ cấp xã phải thực hiện là 926 nhiệm vụ. Cùng với đó, Hà Nội đang triển khai 661 thủ tục hành chính được ủy quyền từ thành phố và các sở, ngành xuống cơ sở, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp giải quyết công việc ngay tại địa phương.

Kết quả cho thấy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt. Thời gian giải quyết công việc được rút ngắn từ 3 đến 5 ngày; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 95,77%. Từ ngày 1-7-2025 đến 31-1-2026, thành phố đã giải quyết hơn 2,26 triệu hồ sơ hành chính thông qua cơ chế phân cấp, ủy quyền, tiết kiệm khoảng 63,5 tỷ đồng chi phí xã hội. Riêng bốn tháng đầu năm 2026 tiếp tục tiết kiệm trên 37 tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp.

Hà Nội cũng công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền; triển khai 2.077 thủ tục hành chính, trong đó có 1.118 thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hoàn thành tái cấu trúc 1.172 thủ tục hành chính, chuẩn hóa hơn 2.000 quy trình nội bộ và quy trình điện tử…

Những kết quả đạt được trong năm đầu vận hành đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, GRDP của thành phố tăng 8,16%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 711 nghìn tỷ đồng, tăng 38,4%; vốn FDI đăng ký đạt 4,4 tỷ USD, tăng 169%; có 32,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Quý I-2026, GRDP tiếp tục tăng 7,87%; tổng thu ngân sách đạt 255 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 102,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Dù vậy, đây mới chỉ là những kết quả bước đầu. Thực tế vận hành mô hình của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố còn có những vướng mắc trong tổ chức thực thi.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Hà Nội xác định 3 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở, có phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Phát triển đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số và chính quyền số, tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện; Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, phân cấp, ủy quyền, quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn nhân lực, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.