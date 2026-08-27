Doanh nghiệp Hà Nội tìm lời giải cho dòng vốn, M&A và chuỗi cung ứng

ANTD.VN - CEF II năm 2026 đặt trọng tâm kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với ngân hàng, quỹ đầu tư, tập đoàn và đối tác chiến lược nhằm mở rộng cơ hội hợp tác.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh phát biểu khai mạc

Chiều 27/8, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HANOISME) phối hợp cùng CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Công ty TNHH Nestoria Việt Nam và Tập đoàn GELEXIMCO tổ chức diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ II - CEF II năm 2026 với chủ đề “Kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa - thúc đẩy M&A, đầu tư và hợp tác, nâng cao nội địa hóa và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu”.

Tham dự Diễn đàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, ngân hàng, quỹ đầu tư.

Phát biểu khai mạc, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME cho biết, CEF II được tổ chức trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô đang nỗ lực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững của Hà Nội.

Theo ông Mạc Quốc Anh, diễn đàn năm nay bám sát tinh thần Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 4/8/2026 của UBND TP Hà Nội về triển khai phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế vĩ mô mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao năng suất, huy động nguồn lực xã hội, mở rộng không gian hợp tác và nâng vị thế của doanh nghiệp Thủ đô trong chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Từ yêu cầu trên, CEF II lựa chọn chủ đề “Kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa - Thúc đẩy M&A, đầu tư và hợp tác, nâng cao nội địa hóa và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu”, cùng thông điệp “Kết nối nguồn lực - Hợp tác đầu tư - Phát triển nhà cung ứng - Vươn tầm quốc tế”.

Theo đại diện HANOISME, khó khăn của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận vốn. Doanh nghiệp còn gặp những hạn chế trong việc tìm kiếm đối tác chiến lược, tiếp cận công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn quản trị, mở rộng thị trường, hệ thống phân phối và tham gia các chuỗi cung ứng lớn.

Nếu phát triển đơn lẻ, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tạo bước chuyển về quy mô và năng lực cạnh tranh. Ngược lại, việc tiếp cận đúng đối tác, nguồn lực và cơ hội có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn quá trình phát triển.

Vì vậy, CEF II không chỉ hướng tới trao đổi thông tin mà được tổ chức như một không gian kết nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các tập đoàn, ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, chuyên gia M&A, tổ chức xúc tiến thương mại và đối tác công nghệ.

Tại đây, các bên có thể trực tiếp trao đổi về dự án, nhu cầu vốn, chuyển nhượng, hợp tác đầu tư, phát triển nhà cung ứng và mở rộng thị trường trên cơ sở minh bạch, chuyên nghiệp và cùng có lợi.

Từ diễn đàn đến những kết nối thực chất

Từ thực tiễn hoạt động của HANOISME, ông Mạc Quốc Anh cho rằng có ba bài toán cần được ưu tiên đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ nhất là vốn và cấu trúc tài chính. Theo đó, doanh nghiệp cần từng bước vượt khỏi việc phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng ngắn hạn để tiếp cận thêm các nguồn vốn trung và dài hạn, vốn cổ phần, M&A, hợp tác đầu tư cũng như những giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Thứ hai là nội địa hóa và phát triển nhà cung ứng. Để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu về chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và quản trị minh bạch.

Thứ ba là thị trường và hội nhập. Doanh nghiệp cần tiếp tục chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao năng lực xuất khẩu, xây dựng thương hiệu và chủ động tìm kiếm đối tác chiến lược tại khu vực cũng như trên thế giới.

Khách mời tham quan, trải nghiệm các gian hàng trưng bày trong khuôn khổ diễn đàn

Bên cạnh ba vấn đề trên, HANOISME cho rằng M&A cần được nhìn nhận như một công cụ phục vụ tái cấu trúc và tăng trưởng doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, M&A không đồng nghĩa với việc mất đi doanh nghiệp. Nếu được chuẩn bị bài bản, hoạt động này có thể trở thành phương thức bổ sung vốn, tiếp cận công nghệ, mở rộng thị trường, hoàn thiện quản trị và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để tận dụng được kênh này, doanh nghiệp cần hiểu rõ giá trị của mình, đồng thời chuẩn hóa các vấn đề liên quan đến pháp lý, tài chính, dữ liệu, tài sản trí tuệ và chiến lược trước khi bước vào quá trình hợp tác hoặc gọi vốn.

Tại diễn đàn, lãnh đạo HANOISME cho biết sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư, các tập đoàn lớn, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp.

Một nội dung khác được công bố tại CEF II là việc đưa website chính thức của Diễn đàn Kinh tế Thủ đô tại địa chỉ cefhanoi.vn vào hoạt động.

Ông Mạc Quốc Anh cho biết, website không chỉ cung cấp thông tin về chương trình, diễn giả và các kỳ tổ chức mà còn được định hướng trở thành nền tảng kết nối số thường xuyên cho cộng đồng doanh nghiệp.