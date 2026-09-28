ANTD.VN - Hà Nội đề xuất cho phép áp dụng mức giá bồi thường về đất tối đa bằng 02 lần mức giá đất theo quy định đối với các dự án đường sắt quan trọng Thủ đô.

Hà Nội đề xuất tăng gấp 2 lần tiền đền bù thu hồi đất với các dự án đường sắt quan trọng

Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng Thủ đô.

Theo cơ quan soạn thảo, trong giai đoạn hiện nay, phát triển hệ thống đường sắt, đặc biệt là đường sắt đô thị, được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức lại không gian đô thị, giảm ùn tắc giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Các dự án đường sắt có quy mô lớn, tổng mức đầu tư cao, tính chất kỹ thuật phức tạp, liên quan nhiều ngành, lĩnh vực và địa bàn, đòi hỏi phải có cơ chế, chính sách đặc thù để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tại dự thảo Nghị quyết, cơ quan soạn thảo đề xuất 10 chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng các dự án đường sắt gồm: lựa chọn và ký kết hợp đồng với Nhà thầu chiến lược; Huy động và bố trí vốn đầu tư;

Phê duyệt dự án đầu tư và khởi công công trình; Khảo sát, thiết kế xây dựng đối với đường sắt địa phương, dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD; Giám sát, thi công xây dựng đối với dự án đường sắt địa phương, dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD;

Thử nghiệm có kiểm soát và chuyển giao công nghệ; Giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phối hợp triển khai các dự án đường sắt liên vùng trong Vùng Thủ đô; Quản lý chi phí và kiểm soát chi; Giám sát, kiểm tra và trách nhiệm giải trình.

Cụ thể, về lựa chọn và ký kết hợp đồng với Nhà thầu chiến lược, dự thảo Nghị quyết quy định yêu cầu xác định Nhà thầu chiến lược; cho phép UBND TP, Chủ đầu tư ký hợp đồng nguyên tắc với Tư vấn, Nhà thầu chiến lược trước khi có quyết định giao nhiệm vụ thực hiện dự án; cho phép triển khai trước một số công việc; đồng thời áp dụng cơ chế chỉ định Nhà thầu chiến lược để ký hợp đồng chìa khóa trao tay.

Đối với Hợp đồng theo hình thức chìa khóa trao tay, giá hợp đồng ban đầu được xác định trên cơ sở sơ bộ chi phí hoặc sơ bộ nhu cầu vốn tại Nhiệm vụ thực hiện dự án được phê duyệt; giá trị hợp đồng chính thức được xác định, điều chỉnh trên cơ sở tổng mức đầu tư (có Kiểm toán Nhà nước kiểm toán TMĐT dự án), dự toán gói thầu được phê duyệt có áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo đề xuất của Nhà thầu chiến lược và cơ chế kiểm soát chi phí theo Nghị quyết.

Đáng chú ý, trong chính sách giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ quan soạn thảo đề xuất cho phép áp dụng mức giá bồi thường về đất tối đa bằng 02 lần mức giá đất theo quy định đối với các dự án đường sắt quan trọng Thủ đô; UBND TP quyết định tuyến, đoạn tuyến, khu vực áp dụng.

Lý giải đề xuất này, UBND TP Hà Nội cho biết, việc áp dụng mức giá bồi thường về đất tối đa bằng 02 lần mức giá đất theo quy định đối với các dự án đường sắt quan trọng của Thủ đô là cơ chế đã được Quốc hội quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Việc áp dụng mức bồi thường về đất cao hơn, tối đa bằng 02 lần mức giá đất theo quy định, góp phần tăng tính đồng thuận của người có đất bị thu hồi, tạo điều kiện đẩy nhanh bàn giao mặt bằng.