Thay thế mã số BHXH bằng số CCCD: Người lao động lưu ý những gì?

ANTD.VN - Nhiều người lao động đang băn khoăn về quyền lợi và các bước thủ tục khi bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chính thức dùng số định danh/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay cho mã số BHXH cũ.

Từ ngày 1/9/2026, BHXH Việt Nam thực hiện sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

Từ ngày 1/9/2026, số ĐDCN/CCCD sẽ thay thế mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

Việc chuyển đổi được thực hiện tự động trên hệ thống BHXH, đồng thời, người lao động cần chủ động kiểm tra thông tin cá nhân và cảnh giác với các hình thức giả danh, lừa đảo lợi dụng việc chuyển đổi này.

Theo đó, cơ quan BHXH tự động thực hiện chuyển đổi trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ, người dân không phải làm thủ tục cá nhân gì; Trong thời gian chuyển tiếp, vẫn hỗ trợ tra cứu theo cả mã số BHXH cũ và số ĐDCN/CCCD mới; Không làm thay đổi lịch sử hồ sơ, chứng từ, dữ liệu nghiệp vụ đã phát sinh.

Đặc biệt, quá trình tham gia, dữ liệu đóng – hưởng được bảo toàn; Quyền và lợi ích của người tham gia không bị ảnh hưởng.

Để bảo đảm thông tin cá nhân, đặc biệt số ĐDCN/CCCD, đầy đủ và chính xác, người dân cần kiểm tra họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Số ĐDCN/CCCD qua ứng dụng VssID – BHXH số (Tải trên App Store/Google Play), hoặc qua Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam: baohiemxahoi.gov.vn - Tra cứu trực tuyến

Trong trường hợp, thông tin chưa chính xác, người dân cần liên hệ đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH để được hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh thông tin.

Lợi dụng thông tin về việc chuyển đổi số ĐDCN/CCCD, BHXH Việt Nam cảnh báo, các đối tượng có thể giả danh cán bộ BHXH, Công an hoặc cơ quan Nhà nước để yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng; Truy cập đường link lạ hoặc cài ứng dụng không rõ nguồn gốc; Yêu cầu “cập nhật, đồng bộ, xác thực” thông tin qua kênh không chính thức.

Vì vậy, người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin bảo mật và chỉ thực hiện kiểm tra, cập nhật thông tin qua các kênh chính thức của BHXH Việt Nam.