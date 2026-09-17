Gỡ tình huống nguy hiểm khi rời ngõ nhỏ ra đường lớn cho học trò

ANTD.VN - Ngõ hẹp, đường nhỏ đan xen nhiều, xe cộ san sát mỗi đầu giờ sáng. Nguy cơ từ các điểm mù quanh xe trọng tải lớn và thói quen phóng nhanh khi ra đường chính trở thành bài học thực tế, được lực lượng công an mổ xẻ trực tiếp cùng học sinh Trường THCS Hồng Hà (Hà Nội)..

Công an phường Hồng Hà (Hà Nội) cùng CSGT rèn kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh

"Nếu từ trong ngách hẹp đi ra gặp xe tải đang ôm cua, các em đứng ở vị trí nào thì tài xế nhìn thấy?" Câu hỏi ngắn của nữ cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông cắt ngang sự im lặng dưới sân trường. Hàng chục cánh tay lập tức giơ cao. Tình huống đó không nằm trên trang sách mà diễn ra mỗi ngày ngay đầu con dốc dẫn vào ngách 4, ngõ 108 Nghi Tàm...

Ngày 16-9, Công an phường Hồng Hà cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chuyên đề an toàn giao thông về với toàn thể thầy trò Trường THCS Hồng Hà. Hoạt động bám sát tinh thần chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về việc đổi mới giáo dục pháp luật, rèn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh các cơ sở giáo dục trong năm 2026.

Tại buổi trao đổi, cán bộ công an CSGT và Công an phường Hồng Hà bằng hình thức trực quan đã nêu những lỗi vi phạm phổ biến của lứa tuổi học trò được đưa ra mổ xẻ trực diện. Đó là hành vi dàn hàng ngang khi tan trường, thói quen tháo quai mũ bảo hiểm để đối phó, việc vừa lái xe vừa đeo tai nghe hoặc bấm điện thoại. Lực lượng chức năng chỉ rõ ranh giới pháp lý về độ tuổi điều khiển phương tiện, từ xe đạp điện, xe máy điện đến các dòng xe gắn máy dưới 50cc.

Đặc thù ngõ 108 Nghi Tàm sâu, nhiều khúc cua khuất, thông thẳng ra tuyến đường chính có mật độ xe cơ giới rất cao. Cán bộ tuyên truyền dựng mô phỏng vị trí ngồi của tài xế xe tải ngay giữa sân trường, giải thích cơ chế góc chết quanh thân xe khi chuyển hướng.

Nhiều học sinh ồ lên khi nhận ra vị trí mình thường đứng chờ đèn đỏ bấy lâu nay lại là nơi người lái xe trọng tải lớn hoàn toàn không thể quan sát. Các em được hướng dẫn cách ước lượng cự ly dừng xe khi mặt đường trơn trượt, cách rà phanh giảm tốc từ xa khi tầm nhìn bị che khuất bởi tường rào hay nhà dân ven ngõ.

Nhiều học sinh được mời lên bục đối thoại để trực tiếp phân tích các biển báo chỉ dẫn và xử lý tình huống giao thông giả định. Các em tự mình gọi tên nguy cơ va chạm khi vượt ẩu tại các khúc cua, từ đó ghi nhớ nguyên tắc nhường đường ở những giao lộ không có đèn tín hiệu.

Sau phần trao đổi nghiệp vụ, đại diện Công an phường Hồng Hà và Ban Giám hiệu Trường THCS Hồng Hà ký bản cam kết giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông học đường.

Bản cam kết xác định rõ cơ chế phối hợp ba bên giữa công an, nhà trường và gia đình. Lực lượng công an cơ sở sẽ rà soát các điểm trông giữ xe xung quanh cổng trường, ngăn chặn việc học sinh chưa đủ tuổi gửi xe phân khối lớn bên ngoài để đi học.

Tiếng trống báo hiệu tiết học mới vang lên khi buổi sinh hoạt vừa tròn một tiếng. Những quy định pháp luật khô khan biến thành phản xạ tự bảo vệ bản thân, theo chân học trò trên từng vòng xe lăn bánh về nhà.