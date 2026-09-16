Đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị vùng giáp ranh Khương Đình - Phương Liệt - Định Công

ANTD.VN - Nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc giải quyết dứt điểm các "điểm nghẽn" trật tự đô thị, sáng ngày 16/9, các lực lượng chức năng liên phường Khương Đình, Phương Liệt và Định Công đã đồng loạt ra quân xử lý triệt để các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đợt ra quân thể hiện quyết tâm xử lý thực chất, "làm đến đâu dứt điểm đến đó", kiên quyết không để xuất hiện tình trạng xử lý hình thức, "bắt cóc bỏ đĩa" hay tái diễn vi phạm tại các khu vực giáp ranh phức tạp.

Lực lượng chức năng liên phường trao đổi, thống nhất phương án phối hợp cắm chốt duy trì kết quả, kiên quyết chống tái lấn chiếm tại khu vực giáp ranh

"Điểm mặt" các vi phạm nhức nhối vùng giáp ranh

Thực hiện Chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị giao ban đánh giá, kiểm đếm việc giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông ngày 10/9, các địa bàn phải tập trung xử lý thực chất, triệt để các vi phạm, không để tình trạng xử lý hình thức, “bắt cóc bỏ đĩa”, vi phạm tái diễn. Đặc biệt là đối với các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, dựng bục bệ, khung sắt, công trình, kiến trúc gây cản trở người đi bộ và làm mất mỹ quan đô thị.

Với sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị giáp ranh, đợt ra quân giải tỏa triệt để các trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh trên phố Hoàng Văn Thái

Tại ngã ba Hoàng Văn Thái – điểm giáp ranh phức tạp, lực lượng Cảnh sát trật tự tập trung xử lý nghiêm tình trạng họp chợ và các vi phạm gây cản trở giao thông

Trước đó, báo An ninh Thủ đô đăng tải bài viết phản ánh về bức tranh trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, bài báo đã "điểm mặt" trực tiếp khu vực tuyến phố Hoàng Văn Thái giáp ranh giữa các phường, nơi nhan nhản các bục bệ, khung sắt hàn cố định, mái che mái vẩy của các hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở hành lang giao thông và gây bức xúc trong nhân dân.

Lực lượng Công an phường Khương Đình trực tiếp tuyên truyền, vận động và yêu cầu hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân

Các biển quảng cáo, biển vẫy đặt sai quy định lấn chiếm vỉa hè được lực lượng chức năng yêu cầu chủ cơ sở tự giác tháo dỡ

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Khương Đình cũng ghi nhận tại nhiều tuyến phố, ngõ ngách giáp ranh như phố Hoàng Văn Thái, ngõ 164 Vương Thừa Vũ (giáp ranh phường Phương Liệt); ngõ 64 - 66 Kim Giang, đường Bùi Xương Trạch, ngõ 358 Bùi Xương Trạch (giáp ranh phường Định Công) vẫn tồn tại tình trạng người dân, hộ kinh doanh tự ý lắp đặt bục bệ, mái che, mái vẩy, kết cấu cố định, treo biển quảng cáo sai quy định. Những vi phạm này cản trở người đi bộ, gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tái phát thành các "điểm nóng" trật tự đô thị.

Ra quân đồng bộ, "cuốn chiếu" xử lý dứt điểm

Để giải quyết triệt để tình trạng trên, Công an phường Khương Đình đã chủ động báo cáo, đề xuất UBND phường phối hợp cùng chính quyền và Công an hai phường giáp ranh là Phương Liệt và Định Công tổ chức đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm.

Các mái che, mái vẩy di động vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ được lực lượng chức năng tháo dỡ triệt để tại trục đường giáp ranh

Sáng ngày 16/9, các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân với sự tham gia của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị, Phòng Văn hóa – Xã hội, lực lượng Công an phường, Cảnh sát trật tự cùng Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và hệ thống chính trị các khu dân cư.

Trước khi tiến hành cưỡng chế, các đơn vị đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp giữa 3 phường; phát thông báo, tuyên truyền vận động và tổ chức cho 100% các hộ dân, hộ kinh doanh trên các tuyến ký cam kết không vi phạm.

Tuyên truyền, vận động và yêu cầu hộ kinh doanh không vi phạm trật tự đô thị

Ngay trong buổi sáng ra quân 16/9, công tác giải tỏa vi phạm đã được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ theo hình thức "cuốn chiếu", quán triệt nghiêm túc nguyên tắc "làm đến đâu dứt điểm đến đó".

Các tổ công tác tiến hành tháo dỡ triệt để các kết cấu vi phạm như mái che, mái vẩy, mái hiên di động, lều bạt, khung sắt hàn cố định, cầu dẫn xe lấn chiếm không gian vỉa hè, lòng đường. Song song với đó, nhằm trả lại cảnh quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, lực lượng chức năng đã thu giữ, di dời hàng loạt biển quảng cáo, biển vẫy, pano, áp phích treo đặt sai quy định, đồng thời tháo dỡ các chậu hoa, cây cảnh chiếm dụng phần đường dành cho người đi bộ.

Công an phường Phương Liệt tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán

Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ biển quảng cáo đặt sai quy định lấn chiếm không gian đô thị

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, tập kết hàng hóa hay vứt rác thải không đúng nơi quy định, Cảnh sát trật tự và Công an phường kiên quyết lập biên bản xử phạt hành chính tại chỗ, tạo tính răn đe nghiêm minh.

Quyết tâm không để "khoảng trống" giáp ranh

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị giáp ranh lần này đã giải quyết bài toán "tránh né trách nhiệm" vốn thường xảy ra tại các vùng địa giới chồng chéo.

Lực lượng Cảnh sát trật tự các phường đã thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm cao độ ngay tại hiện trường xử lý.

Đánh giá về tính chất phức tạp của địa bàn và giải pháp tháo gỡ, Trung tá Nguyễn Xuân Kỳ - Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Khương Đình nhấn mạnh:

"Khu vực giáp ranh như phố Hoàng Văn Thái hay ngõ 164 Vương Thừa Vũ trước đây vốn là "vùng xám'"về trật tự đô thị. Khi lực lượng phường này ra quân thì người dân lại bê hàng hóa sang bên kia đường thuộc địa bàn phường bạn để đối phó. Lần ra quân này, chúng tôi kiên quyết xóa bỏ tâm lý đối phó đó bằng cơ chế phối hợp trực tiếp, đồng bộ. Với tinh thần "làm đến đâu dứt điểm đến đó", Công an phường Khương Đình không chỉ dừng lại ở việc xử lý phần ngọn mà phối hợp xử lý tận gốc, lập biên bản nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm để bảo đảm tính răn đe dài lâu".

Đồng quan điểm về việc duy trì kỷ cương đô thị triệt để, Thiếu tá Vương Hoàng Lâm - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Phương Liệt chia sẻ về phương án phối hợp cắm chốt liên hoàn:

"Quyết tâm của chúng tôi là không để tồn tại tình trạng 'bắt cóc bỏ đĩa'. Để làm được điều này, ngay trong buổi sáng 16/9, Công an phường Phương Liệt đã phối hợp cùng Công an phường Khương Đình đồng loạt ra quân ở cả 2 bên tuyến giáp ranh Hoàng Văn Thái và Vương Thừa Vũ. Xử lý xong đến đâu, chúng tôi bàn giao hiện trạng ngay cho lực lượng An ninh trật tự cơ sở cắm chốt duy trì đến đó... kiên quyết không để xuất hiện bất kỳ "khoảng trống" nào cho các vi phạm tái diễn".

Lực lượng chức năng phường Phương Liệt phối hợp chốt trực tại tuyến đường Hoàng Văn Thái

Thiết lập Kế hoạch liên tịch duy trì bền vững kết quả sau giải tỏa

Sau khi ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, Kế hoạch liên tịch về việc phối hợp duy trì thường xuyên, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường các tuyến phố giáp ranh giữa địa bàn phường Khương Đình, phường Phương Liệt và phường Định Công cũng được triển khai ngay lập tức nhằm đảm bảo mục tiêu "3 Không":

Không biển vẫy, pano, áp phích treo đặt sai quy định. Không chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Không mái che, mái vẩy, mái hiên di động, lều bạt vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng chức năng chắc chắn sẽ tạo chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị tại các điểm nóng giáp ranh

Để duy trì thành quả lâu dài, lực lượng chốt trực gồm Cảnh sát trật tự và Lực lượng an ninh trật tự cơ sở của các phường sẽ phối hợp phân công nhiệm vụ, duy trì cắm chốt thường xuyên tại các điểm nóng giáp ranh như ngõ 164 Vương Thừa Vũ, trục Hoàng Văn Thái, Bùi Xương Trạch và ngõ 358 Bùi Xương Trạch.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị giáp ranh, đợt ra quân lần này không chỉ giải quyết triệt để các vi phạm tồn tại từ trước mà còn tạo dựng một cơ chế quản lý liên hoàn, bền vững. Đây chính là bước đi quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, trả lại hè thông đường thoáng, quyết tâm xây dựng địa bàn giáp ranh Khương Đình - Phương Liệt - Định Công trở thành điểm sáng về trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị.