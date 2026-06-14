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Giảm 10% giá vé tàu Hà Nội - Hải Phòng nhằm kích cầu du lịch

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Hương Thủy

ANTD.VN - Hành khách đi tàu trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng và chiều ngược lại sẽ được giảm 10% giá vé trong dịp hè, nhằm kích cầu du lịch và tăng nhu cầu sử dụng vận tải đường sắt.

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Chương trình áp dụng đối với các đoàn tàu HP1, HP2, LP2, LP3, LP6 và LP8 chạy từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Các đoàn tàu LP5 và LP7 được áp dụng chính sách giảm giá từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần. Thời gian áp dụng từ ngày 15-6 đến hết 16-8. Hành khách có thể mua vé theo mức giá ưu đãi từ 0h ngày 12-6. Các vé đã bán trước thời điểm triển khai chương trình không được hoàn trả phần tiền chênh lệch hoặc thu thêm tiền vé.

Hiện tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng duy trì 8 chuyến tàu khách mỗi ngày, gồm 4 chuyến mỗi chiều. Chuyến sớm nhất từ Hà Nội khởi hành lúc 6h, đến Hải Phòng lúc 8h25. Chiều ngược lại, chuyến đầu tiên rời ga Hải Phòng lúc 6h10. Thời gian di chuyển trung bình từ 2 giờ 25 phút đến 2 giờ 45 phút, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và công tác của người dân giữa hai địa phương.

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