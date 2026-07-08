Sun PhuQuoc Airways mở bán hai đường bay Hải Phòng, lần đầu chặng Hải Phòng - Phú Quốc có lựa chọn bay 'full service'

ANTD.VN -Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức mở bán hai đường bay kết nối Hải Phòng với TP.HCM và Phú Quốc, tiếp tục mở rộng mạng bay nội địa theo chiến lược kết nối trực tiếp các trung tâm kinh tế, du lịch trọng điểm của Việt Nam. Đáng chú ý, lần đầu tiên hành khách trên đường bay thẳng Hải Phòng - Phú Quốc sẽ có thêm lựa chọn dịch vụ full-service, mang đến trải nghiệm chất lượng cao giữa thành phố Cảng và đảo Ngọc.

Hoàn thiện mạng kết nối giữa các trung tâm kinh tế và du lịch

Theo kế hoạch, hai đường bay sẽ chính thức khai thác từ ngày 25/07/2026 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Đường bay TP.HCM - Hải Phòng khởi hành từ TP.HCM lúc 07:05, hạ cánh tại Hải Phòng lúc 09:10; chiều ngược lại khởi hành từ Hải Phòng lúc 15:50 và đến TP.HCM lúc 18:00. Trên đường bay Hải Phòng - Phú Quốc, chuyến bay khởi hành từ Hải Phòng lúc 10:00, hạ cánh tại Phú Quốc lúc 12:05; chiều về rời Phú Quốc lúc 12:55 và đến Hải Phòng lúc 15:00.

Đường bay Hải Phòng - TP.HCM đóng vai trò kết nối hai đầu tàu kinh tế Bắc - Nam

Việc đưa Hải Phòng vào mạng khai thác không chỉ nâng mạng bay nội địa của Sun PhuQuoc Airways lên 7 điểm đến với 11 đường bay, mà còn hoàn thiện thêm một mắt xích quan trọng trong chiến lược kết nối các cực tăng trưởng kinh tế và điểm đến du lịch của Việt Nam. Nếu Hải Phòng - TP.HCM đóng vai trò kết nối hai đầu tàu kinh tế Bắc - Nam, thì Hải Phòng - Phú Quốc mở ra trục kết nối trực tiếp giữa hai trung tâm du lịch biển, góp phần thúc đẩy dòng khách hai chiều và phát triển du lịch liên vùng.

Vịnh trung tâm, Cát Bà, Hải Phòng

Nhân dịp mở bán, Sun PhuQuoc Airways triển khai chương trình ưu đãi giảm tới 30% giá vé cơ bản hạng Economy Lite và Economy Classic trên đường bay Hải Phòng - Phú Quốc dành cho nhóm từ 2 hành khách trở lên khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của hãng. Chương trình áp dụng cho hành trình một chiều hoặc khứ hồi trong thời gian bay từ 25/07 đến 24/10/2026 (trừ các giai đoạn cao điểm và cao điểm đặc biệt).

Ưu đãi tới 20% các dịch vụ hệ sinh thái Sun Group tại miền Bắc cho khách bay Sun PhuQuoc Airways

Đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways, hành khách còn được hưởng nhiều ưu đãi trong hệ sinh thái Sun Group tại miền Bắc. Khách khám phá Cát Bà được ưu đãi 15% dịch vụ ẩm thực tại Sun Bavaria Cat Ba; khách đến Hạ Long được ưu đãi 15% tại Sun Bavaria Ha Long; đồng thời nhận ưu đãi lên tới 20% đối với lưu trú, ẩm thực, spa, khoáng nóng tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort và nghỉ dưỡng tại Serena Resort Kim Bôi, góp phần mang đến hành trình trọn vẹn từ bầu trời đến mặt đất.

Lần đầu tiên đường bay Hải Phòng - Phú Quốc có lựa chọn "full-service"

Sun PhuQuoc Airways hiện là hãng hàng không full-service duy nhất khai thác đường bay thẳng Hải Phòng - Phú Quốc. Hành khách được trải nghiệm dịch vụ trọn gói với hành lý ký gửi và suất ăn theo tiêu chuẩn hạng vé, đồng thời tận hưởng không gian "Resort in the Sky" với khoang ghế rộng rãi, hệ thống giải trí không dây (IFE), hương thơm đặc trưng La Festa và dịch vụ được chăm chút trên từng hành trình. Đây cũng là một phần trong lộ trình từng bước nâng tầm trải nghiệm hành khách theo định hướng dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế của Sun PhuQuoc Airways.

Hãng mang đến trải nghiệm bay nghỉ dưỡng trên không "Resort in the Sky"

Mỗi hành trình cùng Sun PhuQuoc Airways cũng mở ra cơ hội gia nhập Sun Signature - chương trình khách hàng thân thiết của Sun Group. Điểm thưởng tích lũy từ các chuyến bay và các dịch vụ trong hệ sinh thái Sun Group có thể quy đổi thành vé thưởng, hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi cùng nhiều đặc quyền hấp dẫn. Đối với hai hạng thẻ cao nhất, hội viên còn được sở hữu thẻ đồng thương hiệu Sun Signature do Ngân hàng NCB phát hành cùng Visa, tích hợp tiện ích thanh toán toàn cầu, mang đến trải nghiệm liền mạch từ chuyến bay đến nghỉ dưỡng, vui chơi và mua sắm.

Để hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng bay và nâng cao chất lượng dịch vụ, Sun PhuQuoc Airways đang tăng tốc đầu tư đội tàu, dự kiến nâng quy mô lên 26 tàu bay vào cuối tháng 8/2026 nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng. Đây sẽ là nền tảng để hãng tiếp tục mở rộng mạng kết nối trong nước và quốc tế, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn thuận tiện hơn cho hành khách trong thời gian tới.