Chuỗi phòng tập 25FIT bị xử phạt 580 triệu đồng

25FIT bị xử phạt vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần 25FIT (địa chỉ trụ sở tại số 105C Trương Định, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) với số tiền 580 triệu đồng.

25FIT được xác định đã có các hành vi vi phạm sau: Không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định;

Không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác;

Công ty cũng không thực hiện việc công khai hợp đồng theo mẫu theo quy định; Không thực hiện đúng quy định về cỡ chữ tối thiểu trong trường hợp giao kết bằng văn bản.

Ngoài ra, Công ty cũng vi phạm quy định điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, sau quá trình làm việc, Công ty Cổ phần 25FIT đã thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động phối hợp với Ủy ban để rà soát, cập nhật và hoàn thiện nội dung, chính sách liên quan.

Theo báo cáo, Công ty đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang trong quá trình khẩn trương hoàn thiện các nội dung khác.

Ra mắt từ năm 2019, Công ty Cổ phần 25FIT phát triển chuỗi phòng tập cùng tên tại Việt Nam, tập trung vào mô hình tập luyện ứng dụng công nghệ kích thích cơ bằng xung điện (EMS). Doanh nghiệp hiện vận hành 16 cơ sở tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hà Nội, đồng thời mở rộng sang các loại hình yoga, pilates và fitness.