Sun World Fansipan Legend tung ưu đãi gần 50% combo cáp treo và buffet cho du khách các tỉnh Tây Bắc mở rộng

ANTD.VN -Nhân kỷ niệm 10 năm vận hành tuyến cáp treo Fansipan (2016-2026), Sun World Fansipan Legend triển khai chương trình "Thập kỷ khai hoa, tri ân Tây Bắc" mang đến ưu đãi siêu hấp dẫn lên đến gần 50% đối với combo cáp treo và buffet dành cho du khách đến từ 6 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Ưu đãi lớn nhất năm dành riêng cho người Tây Bắc

Từ ngày 18 đến 31/7/2026, người dân thường trú tại Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu được hưởng mức ưu đãi sâu, chỉ 600.000 đồng cho combo cáp treo và buffet tại Sun World Fansipan Legend, đồng giá người lớn và trẻ em, thay vì mức niêm yết 1.100.000 đồng/người lớn và 750.000 đồng/trẻ em.

Nếu đặt vé qua app Sun Paradise Land, app ngân hàng NCB, mức giá còn hấp dẫn hơn, chỉ 570.000 đồng/vé.

Du khách chỉ cần xuất trình CCCD, giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID khi mua vé và qua cổng kiểm soát; trẻ em có thể sử dụng giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu theo quy định.

Fansipan dành ưu đãi gần 50% cho du khách 6 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Đây là cơ hội hiếm có để người dân 6 tỉnh Tây Bắc mở rộng có một chuyến du ngoạn trọn vẹn tại Sun World Fansipan Legend giữa mùa hè, với mức giá ưu đãi lớn chưa từng có trong suốt hành trình 10 năm phát triển của khu du lịch.

Khung cảnh hùng vĩ tại Sa Pa. Ảnh: Chảo Láo Lở

Những vị khách đầu tiên trải nghiệm tàu hỏa leo núi lên đỉnh Fansipan

Đến Fansipan dịp này, không chỉ được hưởng mức giá ưu đãi khủng chưa từng có, du khách Tây Bắc còn có cơ hội trở thành những vị khách đầu tiên trải nghiệm tuyến tàu hỏa leo núi tuyến đỉnh mới, với hành trình Vân Sơn Trà Quán - Kim Sơn Bảo Thắng Tự - đỉnh Fansipan. Tuyến tàu không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ ga cáp treo lên khu vực đỉnh, tạo thuận lợi cho du khách, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ hay người khuyết tật… dễ dàng chinh phục "Nóc nhà Đông Dương", mà còn mở ra góc nhìn hoàn toàn mới về vẻ đẹp toàn cảnh Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.

Đỉnh Fansipan là điểm đến huyền thoại để chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh tựa chốn bồng lai.

Thời điểm này cũng là lúc Sa Pa bước vào mùa lúa xanh, một trong những mùa đẹp nhất năm tại "xứ sở trên mây". Từ cabin cáp treo, du khách có thể chiêm ngưỡng thung lũng Mường Hoa phủ sắc lúa non, những bản làng dân tộc nép mình bên sườn núi và biển mây bồng bềnh trên dãy Hoàng Liên Sơn. Cáp treo còn đưa du khách băng qua biển mây để chạm đến quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh Fansipan với những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Phật giáo Việt Nam như: Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Đại tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, con đường La Hán... trước khi hành trình khép lại bằng khoảnh khắc chạm mốc 3.143 m và chứng kiến nghi thức thượng cờ trang nghiêm trên đỉnh thiêng Hoàng Liên.

Sau hành trình chinh phục đỉnh thiêng, hành trình trải nghiệm tại Fansipan còn được nối dài bằng bản đồ ẩm thực phong phú ngay trong khu vực nhà ga. Bên cạnh các món đặc sản vùng cao tại nhà hàng Chợ Quê hay ly cà phê giữa biển mây tại Starbucks, combo ưu đãi lần này còn mang đến những trải nghiệm ẩm thực chất lượng và đa dạng tại hai nhà hàng buffet Vân Sam và Sharia. Nếu như nhà hàng Vân Sam thết đãi thực khách hơn 60 món ăn lấy cảm hứng từ ẩm thực Tây Bắc thì nhà hàng Sharia lại mang đến những trải nghiệm ẩm thực mới mẻ với các món ăn Halal thơm ngon, chuẩn vị. Du khách vừa có thể thưởng thức những món ngon, vừa phóng tầm mắt ôm trọn dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ qua khung cửa kính.

Bản đồ ẩm thực phong phú trên đỉnh Fansipan mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế.

Trở về khu vực Ga đi cáp treo và chân núi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những những triền hoa thanh anh, hoa xác pháo phủ sắc tím và đỏ dọc khu vực ga đi cáp treo, tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa, hay đắm mình trong thế giới hoa hồng, cẩm tú cầu đủ màu sắc… Bản Mây tại khu vực chân núi cũng mang đến những trải nghiệm độc đáo, thú vị cho du khách về đời sống văn hóa bản địa của 07 dân tộc đồng bào thiểu số Tây Bắc với không gian văn hóa bản làng, nếp sinh hoạt, nghề truyền thống cùng những màn nghệ thuật đặc sắc… được tái hiện sinh động.

Sắc tím biếc rực rỡ của hoa thanh anh.

Chương trình ưu đãi lần này chính là lời tri ân chân thành mà khu du lịch dành tặng người dân Tây Bắc, đồng thời tạo cơ hội để chính người dân bản địa được khám phá trọn vẹn vẻ đẹp quê hương, tận hưởng những sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế ngay trên mảnh đất Tây Bắc thân thuộc.