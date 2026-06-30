Ghế an toàn trẻ em, máy chiếu, đèn pin đồ chơi… Trung Quốc bị thu hồi, cảnh báo khẩn người tiêu dùng

ANTD.VN - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa thông tin về một số chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa được công bố tại nước ngoài. Đáng chú ý, các sản phẩm này có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người tiêu dùng tại Việt Nam.

1. Máy chiếu BenQ GV31 – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) và Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia Hàn Quốc (KATS), máy chiếu BenQ GV31 bị thu hồi tại Australia và Hàn Quốc do tiềm ẩn nguy cơ cháy. Nguyên nhân được xác định là trong quá trình hoạt động bằng pin, nhiệt độ bên trong sản phẩm có thể tăng bất thường, khiến pin quá nhiệt và làm tăng nguy cơ phát sinh cháy. Các cơ quan chức năng cho biết đã ghi nhận các sự cố liên quan đến sản phẩm.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng Việt Nam chủ động kiểm tra thông tin về sản phẩm trước khi mua hoặc sử dụng, đặc biệt đối với các sản phẩm được kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến; trường hợp đang sở hữu máy chiếu BenQ GV31 thuộc diện bị ảnh hưởng, cần liên hệ nhà phân phối hoặc BenQ để được hỗ trợ theo chương trình thu hồi.

2. Ghế an toàn dành cho trẻ em trên ô tô JOIE Signature i-Level – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng của Liên minh châu Âu (EU), sản phẩm ghế an toàn dành cho trẻ em trên ô tô JOIE Signature i-Level (mã I1510FCCBN000,0024666-0025148) đã bị cơ quan chức năng E-xtô-ni-a (Estonia) thu hồi từ người tiêu dùng do tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương.

Theo cảnh báo, sản phẩm không bảo đảm khả năng bảo vệ trẻ em khi xảy ra va chạm hoặc khi phương tiện giảm tốc đột ngột, làm gia tăng nguy cơ chấn thương. Sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu của Quy định UN/ECE R129 về hệ thống bảo vệ trẻ em trên xe cơ giới.

3. Đèn pin đồ chơi – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông tin đăng tải trên Hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh châu Âu (Safety Gate), cơ quan chức năng Pháp đã phát đi cảnh báo đối với đèn pin đồ chơi có đi kèm 10 đĩa chiếu hình có thể lắp vào đầu đèn để trình chiếu hình ảnh (mã sản phẩm: cn1072899771wfyae), đồng thời yêu cầu gỡ bỏ sản phẩm khỏi các sàn thương mại điện tử do tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương mắt.

Theo cảnh báo, đèn LED của sản phẩm có cường độ phát sáng quá mạnh, có thể gây tổn thương mắt nếu người sử dụng nhìn trực tiếp vào nguồn sáng. Sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu của Chỉ thị về An toàn đồ chơi và tiêu chuẩn châu Âu EN 62115.

4. Ấm đun nước điện Zwilling Enfinigy – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (MoIAT), sản phẩm ấm đun nước điện Enfinigy của thương hiệu Zwilling đang bị thu hồi tại UAE do tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng.

Theo đó, tay cầm của một số mẫu ấm đun nước điện có thể bị lỏng hoặc gãy trong quá trình sử dụng, khiến nước nóng tràn ra ngoài và gây nguy cơ bỏng cho người sử dụng.

Các model thuộc diện thu hồi gồm: ZGA-1005-775, ZGA-53005-001-0, ZGA-53005-002-0, ZGA-53005-003-0, ZGA-53006-002-0, ZGA-53006-003-0, ZGA-53006-004-0, ZGA-53006-005-0 và ZGA-53006-006-0.

5. Bình sữa trẻ em tái sử dụng Boon NURSH 8 oz – Xuất xứ: Việt Nam

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), TOMY International, Inc. đã thực hiện thu hồi khoảng 40.000 bình sữa trẻ em Boon NURSH 8 oz do tiềm ẩn nguy cơ gây hóc đối với trẻ nhỏ. Theo đó, lớp vỏ nhựa cứng bên ngoài của bình sữa có thể bị phồng rộp hoặc bong tróc, tạo ra các mảnh nhựa rời, làm tăng nguy cơ trẻ nhỏ nuốt phải và bị hóc.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi được bán tại các cửa hàng Walmart và trên trang thương mại điện tử Walmart.com trong thời gian từ tháng 11/2025 đến tháng 5/2026, có mã sản phẩm (Item No.) B11654 và mã UPC 669028116546.

Để bảo đảm an toàn, CPSC khuyến cáo người tiêu dùng Hoa Kỳ ngừng sử dụng ngay các bình sữa thuộc diện thu hồi và liên hệ với TOMY International, Inc. để được hoàn tiền dưới hình thức phiếu tín dụng trị giá 22 USD hoặc nhận bộ ba bình sữa thay thế.

6. Miếng dán trắng răng D white 7D – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông tin đăng tải trên Hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh châu Âu (Safety Gate), cơ quan chức năng Pháp đã thu hồi và tiêu hủy sản phẩm miếng dán trắng răng D White 7D (mã sản phẩm: 27929810255, 51285659109) do tiềm ẩn nguy cơ hóa chất. Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm chứa hàm lượng hydro peroxide vượt quá mức cho phép, có thể gây hại nếu nuốt phải, đồng thời gây kích ứng hoặc loét khi tiếp xúc với da và niêm mạc. Sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu của Quy định về mỹ phẩm của Liên minh châu Âu.

7. Khẩu trang lọc bụi hạt (Particle Filter Mask) – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông tin đăng tải trên Hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh châu Âu (Safety Gate), cơ quan chức năng Đức đã thu hồi từ người tiêu dùng cuối và yêu cầu gỡ bỏ khỏi các sàn thương mại điện tử sản phẩm khẩu trang lọc bụi hạt Medicina del Lavoro (Particle Filter Mask, model MV99, YD-003-10Pack, mã Z20260104) do tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người sử dụng.

Theo cảnh báo, khẩu trang có hiệu suất lọc không đạt yêu cầu, với giá trị đo được thấp nhất chỉ 92%, không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và an toàn. Vì vậy, sản phẩm có thể không bảo vệ người sử dụng một cách hiệu quả, ngay cả khi được sử dụng kết hợp với các biện pháp phòng ngừa khác. Sản phẩm không đáp ứng Quy định về phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) và tiêu chuẩn châu Âu EN 149.

Do đó, người tiêu dùng Việt Nam thận trọng khi mua và sử dụng khẩu trang bảo hộ, đặc biệt là các sản phẩm được kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử hoặc không rõ nguồn gốc.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, các sản phẩm nêu trên đã bị cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia cảnh báo, thu hồi hoặc yêu cầu ngừng kinh doanh do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng.

Để bảo đảm an toàn, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng chủ động kiểm tra các sản phẩm đang sử dụng, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ em, thiết bị điện gia dụng, thiết bị điện tử, thiết bị bảo hộ cá nhân và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp được mua từ nước ngoài hoặc thông qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới;

Đối chiếu thông tin nhận diện sản phẩm như tên sản phẩm, nhãn hiệu, model, mã sản phẩm, mã lô sản xuất hoặc thời gian mua hàng với các thông báo cảnh báo, thu hồi đã được cơ quan chức năng công bố;

Ngừng sử dụng ngay các sản phẩm thuộc diện thu hồi hoặc có dấu hiệu mất an toàn; đặc biệt không tiếp tục sử dụng các sản phẩm có nguy cơ cháy nổ, bỏng, chấn thương, hóc, tổn thương mắt hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe;

Đối với các sản phẩm dành cho trẻ em như bình sữa, ghế an toàn trên ô tô và đồ chơi, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng sản phẩm trước khi sử dụng, không để trẻ sử dụng khi sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, bong tróc hoặc không bảo đảm an toàn;

Chỉ sử dụng mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phương tiện bảo vệ cá nhân có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của nhà sản xuất;

Người tiêu dùng cũng cần thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc cơ quan chức năng về việc ngừng sử dụng, đổi trả, sửa chữa, thay thế, hoàn tiền hoặc tiêu hủy sản phẩm khi thuộc diện thu hồi;

Ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phân phối bởi các đơn vị uy tín, có đầy đủ nhãn hàng hóa, cảnh báo an toàn và thông tin truy xuất theo quy định.