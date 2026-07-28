Người làm freelancer, affiliate, KOL/KOC... cần lưu ý gì về chính sách thuế?

ANTD.VN - Cục Thuế vừa ban hành tài liệu hướng dẫn chính sách thuế đối với các cá nhân làm dịch vụ, freelancer, affiliate, KOL/KOC và các hoạt động tương tự.

“Làm freelancer có phải đăng ký kinh doanh không?”, “Thu nhập từ làm KOL, KOC hay affiliate được tính thuế như thế nào?”, “Đã bị khấu trừ 10% thì có phải quyết toán thuế nữa không?”...

Đây là những câu hỏi được nhiều cá nhân hoạt động trên nền tảng số, cung cấp dịch vụ hoặc sáng tạo nội dung quan tâm trong thời gian gần đây.

Để làm rõ thông tin về chính sách thuế đối với các hoạt động này, Cục Thuế vừa có tài liệu hướng dẫn chi tiết.

Theo Cục Thuế, từ ngày 01/7/2026, Nghị định số 253/2026/NĐ-CP có hiệu lực, bổ sung quy định về xác định bản chất thu nhập của cá nhân để áp dụng phương pháp tính thuế phù hợp.

Theo đó, đối với cá nhân làm dịch vụ, freelancer, affiliate, KOL/KOC và các hoạt động tương tự, việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai sẽ là căn cứ quan trọng để xác định đúng chính sách thuế áp dụng, bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế và hạn chế những rủi ro phát sinh trong quá trình quyết toán.

Tài liệu hướng dẫn của Cục Thuế đối với các cá nhân làm Affiliate, KOL, KOC...

Theo cơ quan Thuế, thực tế, cùng là khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ nhưng tùy bản chất của giao dịch và cách thức hoạt động, việc xác định nghĩa vụ thuế có thể khác nhau theo quy định của pháp luật.

Nếu không hiểu đúng quy định, người nộp thuế có thể kê khai chưa phù hợp, ảnh hưởng đến quyền lợi của mình hoặc phát sinh những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, nếu cá nhân cung cấp dịch vụ nhưng không đăng ký kinh doanh hoặc không đăng ký thuế theo hoạt động kinh doanh, khoản thu nhập nhận được có thể được cơ quan thuế xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công theo điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, tùy thuộc vào bản chất của giao dịch. Khi đó, thu nhập có thể phải áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần với bậc cao nhất là 35%.

Trong khi nếu được xác định là cá nhân kinh doanh dịch vụ thì mức thuế áp dụng chỉ là 7%, bao gồm 5% thuế VAT và 2% thuế TNCN.

Cục Thuế cũng lưu ý, khoản khấu trừ 10% tại nguồn không đồng nghĩa với số thuế phải nộp cuối cùng. Khi quyết toán thuế, cơ quan thuế sẽ xác định nghĩa vụ thuế dựa trên bản chất giao dịch, hồ sơ và quy định hiện hành.

Nếu thuộc diện phải khấu trừ theo Điều 50 Nghị định 253/2026/NĐ-CP thì tổ chức chi trả vẫn thực hiện khấu trừ theo quy định trước khi thanh toán.

Do đó, Cục Thuế đưa ra 3 lưu ý đối với các cá nhân làm dịch vụ, freelancer, affiliate, KOL/KOC và các hoạt động tương tự: Cần đăng ký hộ kinh doanh hoặc đăng ký thuế khi hoạt động kinh doanh độc lập; Chuẩn bị đầy đủ hợp đồng, chứng từ, hồ sơ chứng minh bản chất giao dịch; đồng thời không nhầm lẫn giữa 10% khấu trừ tại nguồn và nghĩa vụ thuế sau quyết toán.