Hà Nội bắt đầu thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử

ANTD.VN - Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2028 có 500 chủ thể tham gia/kết nối mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử; 1.000 sản phẩm được công khai trên gian hàng số…

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 về việc ban hành Đề án "Thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử thành phố Hà Nội".

Kế hoạch này nhằm xây dựng, vận hành thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT) do thành phố dẫn dắt; qua đó hình thành môi trường mua sắm số minh bạch, an toàn, có truy xuất, có cơ chế hỗ trợ và bảo vệ người tiêu dùng; đồng thời tạo nguồn dữ liệu tin cậy phục vụ công tác quản lý, điều hành, dự báo, cảnh báo rủi ro và phát triển thị trường.

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2028: phấn đấu 500 chủ thể tham gia/kết nối mô hình; 1.000 sản phẩm được công khai trên gian hàng số/chuyên mục liên kết; tối thiểu 80% sản phẩm có truy xuất nguồn gốc hoặc mã định danh phù hợp; 100% chủ thể được hướng dẫn công khai thông tin bắt buộc; 90% phản ánh/khiếu nại được phân loại và chuyển xử lý đúng hạn; 70% vụ việc được phản hồi cho người tiêu dùng trong thời hạn công bố…

Để triển khai hiệu quả Đề án, Hà Nội sẽ xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cơ quan Thuế, Chi cục Hải quan khu vực I, Công an Thành phố, UBND xã/phường và doanh nghiệp nền tảng.

Hạ tầng công nghệ của Đề án được phát triển theo hướng "lớp điều phối - xác thực - dữ liệu - phản ánh" liên kết với nền tảng hiện có.

Trong giai đoạn thí điểm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội được xác định là đầu mối phối hợp chuyên ngành đối với nhóm dấu hiệu hàng giả; hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ; hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng hóa nhập lậu; gian lận thương mại và quảng cáo sai sự thật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa.

Dữ liệu kiểm tra, xử lý vi phạm do lực lượng Quản lý thị trường cung cấp được sử dụng để cập nhật bản đồ rủi ro.

Ngoài ra, giải pháp truyền thông, đào tạo và huy động nguồn lực xã hội hóa cũng được chú trọng…