Giá vàng, chứng khoán cùng lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?

ANTD.VN - Trong phiên giao dịch hôm qua, chứng khoán lao dốc giảm hơn 48 điểm, trong khi giá vàng cũng mất tới 7 triệu đồng mỗi lượng. Đây là diễn biến hiếm thấy trên thị trường tài chính.

Trên thị trường chứng khoán phiên hôm qua, áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên và gia tăng mạnh trên diện rộng vào buổi chiều.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VRE, VJC, GVR, VPB, MSN, ACB, FPT, TCB, VPL đồng loạt giảm từ 2 - 6%, tạo sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

Chốt phiên 8/6, VN-Index giảm 48,37 điểm (-2,63%) xuống 1.790,53 điểm. Riêng chỉ số VN30-Index giảm 49,47 điểm (-2,49%), còn 1.936,81 điểm. Trên sàn HoSE, chỉ có 66 mã tăng giá trong khi có tới 250 mã giảm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp với hơn 714,6 triệu cổ phiếu được giao dịch trên sàn HoSE, tương ứng giá trị giao dịch gần 18.994 tỷ đồng.

Thị trường vàng, vốn thường diễn biến không mấy đồng pha với thị trường chứng khoán, thì phiên hôm qua cũng chứng kiến nhịp giảm sâu. Tính đến cuối phiên, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm tới 7,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 6,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Theo đó, các thương hiệu vàng chốt phiên ở quanh mức 138,8 – 143,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với mức đỉnh khoảng 190 triệu đồng/lượng, giá vàng đã giảm gần 25%, tương đương 45 triệu đồng/lượng.

Giá vàng, chứng khoán đồng loạt giảm sâu

Diễn biến trong phiên 8/6 cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng trên thị trường tài chính. Dòng tiền có dấu hiệu đứng ngoài quan sát nhiều hơn trước khi xuất hiện các tín hiệu mới từ kinh tế vĩ mô và thị trường quốc tế.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, SGI Capital cho rằng thị trường tài chính toàn cầu đang đứng trước nhiều thay đổi quan trọng khi mặt bằng lãi suất có dấu hiệu đảo chiều tăng trở lại, thanh khoản dần thắt chặt và rủi ro trên các kênh tài sản ngày càng gia tăng.

Theo SGI Capital, khả năng Fed cắt giảm lãi suất hiện gần như không còn. Ngược lại, xác suất Fed tăng lãi suất đang dần được thị trường tính đến sau khi các số liệu việc làm tại Mỹ phát đi tín hiệu tích cực trở lại.

Mặt bằng lãi suất toàn cầu đang từng bước chuyển từ xu hướng giảm sang tăng khi nhiều ngân hàng trung ương tại các quốc gia phát triển đã bước vào chu kỳ nâng lãi suất, trong khi nhóm quốc gia đang phát triển cũng bắt đầu theo sau.

Cùng với đó, chỉ số DXY đã quay trở lại mốc 100 điểm. Nếu xu hướng tăng của đồng USD tiếp diễn trong bối cảnh nguồn cung USD bị thu hẹp, áp lực sẽ gia tăng lên tỷ giá, lãi suất và dòng vốn tại các thị trường mới nổi.

Đối với Việt Nam, SGI Capital đánh giá các cân đối vĩ mô cơ bản vẫn đang được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt.

Thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục chịu áp lực khi tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt xa tốc độ huy động vốn trong 5 tháng đầu năm. Khoảng cách giữa tín dụng và huy động đã lên tới 2,65 triệu tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ LDR thuần vượt 115%.

Tuy nhiên, tình trạng này chưa đẩy hệ thống vào một cuộc đua tăng lãi suất huy động mới. Ngân hàng Nhà nước vẫn đang hỗ trợ thanh khoản thông qua các công cụ như OMO, SWAP ngoại tệ và bán USD kỳ hạn, qua đó vừa bổ sung thanh khoản VND vừa hỗ trợ cân đối áp lực tỷ giá.

Lý giải cho sự suy giảm thanh khoản trên các thị trường tài sản lớn, SGI Capital cho rằng cần nhìn lại 2020-2025 với hai giai đoạn nới lỏng tiền tệ và hạ lãi suất xuống rất thấp. Tiền rẻ được cung ứng dư thừa để kích thích tăng trưởng trong điều kiện kinh tế khó khăn.

Chênh lệch tương quan tiền và hàng đã khiến giá tài sản là bất động sản và chứng khoán tăng vọt lên mức cao và đắt đỏ. Tuy nhiên, chính mức giá hấp dẫn đó lại kích thích nguồn cung tăng mạnh khiến tương quan cung - cầu đang thay đổi, nguồn cung tài sản tăng nhanh hơn khả năng hấp thụ của dòng tiền và tín dụng.

Hệ quả tất yếu sẽ dẫn đến thanh khoản giảm, lãi suất tăng và đây là nguyên nhân đảo ngược cán cân cung cầu, kích hoạt chu kỳ giảm giá tài sản.

"Từ đầu năm đến nay, các kênh tài sản lớn từ chứng khoán, bất động sản, vàng đến tiền số đều gặp khó khăn khi giá và thanh khoản cùng suy giảm. Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng rằng chu kỳ tiền rẻ đã kết thúc và tiền mặt sẽ trở nên khan hiếm và dần lên ngôi và đảo ngược tâm lý sợ giữ tiền mặt đã bị đẩy lên đỉnh điểm vào năm ngoái", SGI Capital nhấn mạnh.