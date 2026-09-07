Chứng khoán ngập sắc đỏ, VN-Index quay đầu giảm hơn 31 điểm

ANTD.VN - Trên HOSE hôm nay có tới 235 cổ phiếu giảm, trong đó, nhiều mã cổ phiếu lớn chịu áp lực bán đã đẩy VN-Index lùi sâu 31,44 điểm.

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần mở cửa trong trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” với đà tăng được dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu Vingroup, trong khi phần lớn còn lại giao dịch không mấy tích cực.

Bên cạnh VPL sớm khoe sắc tím, các mã lớn hơn như VHM và VIC cũng đều tăng khá tốt. Các cổ phiếu này đã giúp VN-Index có thời điểm tăng tới hơn 15 điểm.

Tuy nhiên, đến cuối phiên, áp lực bán gia tăng khiến sắc đỏ lan rộng hơn trên bảng điện tử. Nhóm cổ phiếu Vingroup cũng không tránh khỏi xu hướng chung. với VIC đánh mất sắc xanh, quay đầu điều chỉnh.

Áp lực bán gia tăng trên thị trường chứng khoán trong phiên đầu tuần

Diễn biến này đã khiến VN-Index rơi khỏi tham chiếu và chốt phiên với mức giảm 13,92 điểm (-0,75%) xuống 1.839,16 điểm. Trên sàn có 81 mã tăng và 214 mã giảm.

Sàn HNX phiên sáng có 45 mã tăng và 73 mã giảm, HNX-Index giảm 1,42 điểm (-0,5%), xuống 281,11 điểm. UPCoM-Index cũng giảm nhẹ 0,04 điểm (-0,03%), xuống 127,9 điểm.

Diễn biến tiêu cực càng trầm trọng hơn trong phiên chiều với hàng loạt cổ phiếu lớn nới rộng đà giảm. Trong đó, VIC giảm sâu nhất, chốt phiên mất tới 4,3%. VHM cũng không giữ được sắc xanh khi quay đầu giảm gần 1%.

Hai cổ phiếu còn lại nhà Vingroup là VPL và VRE cũng thu hẹp đà tăng với VPL tăng 4,6% khi chốt phiên và VRE tăng 1,9%.

Rổ VN30 ghi nhận chỉ còn 8 mã tăng, trong khi tới 22 mã giảm. Tính chung sàn HOSE phiên hôm nay chỉ có 84 mã tăng, trong khi số mã giảm gần gấp 3 với 135 mã.

VN-Index chốt phiên mất tới 31,44 điểm (-1,7%) xuống 1.821,64 điểm. Thanh khoản đạt gần 644 triệu đơn vị, giá trị 17.153 tỷ đồng. Khối ngoại quay đầu bán ròng gần 470 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 1,93 điểm (-0,68%) xuống 280,60 điểm với 49 mã tăng, 86 mã giảm. Thanh khoản 53,5 triệu đơn vị, giá trị 939 tỷ đồng.

UPCoM-Index giảm nhẹ 0,3 điểm (-0,23%) xuống 127,64 điểm. Trên sàn có 95 mã tăng, 124 mã giảm.