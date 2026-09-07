ANTD.VN - Xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dự báo có thể đạt 150 tỷ USD trong năm nay nếu đà tăng trưởng xuất khẩu hiện nay tiếp tục được duy trì.

Xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục tăng trưởng mạnh

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng nổi bật của xuất khẩu Việt Nam trong năm 2026. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu toàn cầu đối với máy tính, thiết bị điện tử, linh kiện và các sản phẩm phục vụ AI, trung tâm dữ liệu, trong bối cảnh đầu tư công nghệ và hạ tầng số tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong tháng 8/2026, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện đạt 15,85 tỷ USD, tăng 13,39% so với tháng trước và tăng mạnh 55,93% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng cao cả theo tháng và theo năm cho thấy nhu cầu quốc tế đối với máy tính, linh kiện điện tử tiếp tục tăng mạnh, đồng thời phản ánh năng lực sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam trong lĩnh vực điện tử đang được mở rộng.

Tính chung 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 101,05 tỷ USD, tăng mạnh 51,12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng rất cao, cho thấy nhóm hàng máy tính và linh kiện đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời có tốc độ tăng nhanh hơn đáng kể so với nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực khác.

Kết quả này cũng cho thấy Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng mở rộng chuỗi cung ứng điện tử và nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ cao trên thị trường thế giới.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của mặt hàng này với kim ngạch 33,57 tỷ USD trong 7 tháng, tăng 50,97% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 39,42% tổng kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện.

Trung Quốc đứng thứ hai, đạt 14,31 tỷ USD trong 7 tháng, tăng 50,20%, chiếm 16,81%; trong khi Hồng Kông đạt 7,89 tỷ USD, tăng 37,84%, chiếm 9,27%. Như vậy, riêng ba thị trường này chiếm khoảng 65,5% tổng kim ngạch, cho thấy xuất khẩu vẫn tập trung khá lớn vào một số thị trường chủ lực.

Nhìn chung, thị trường xuất khẩu máy tính và linh kiện của Việt Nam trong 7 tháng năm 2026 có diễn biến rất tích cực, với tăng trưởng cao tại hầu hết các khu vực. Hoa Kỳ tiếp tục giữ vai trò động lực chính, trong khi EU, ASEAN, Nhật Bản và một số thị trường mới nổi đang tăng trưởng nhanh, góp phần đa dạng hóa thị trường.

Tuy nhiên, mức độ tập trung vẫn khá cao khi Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hồng Kông chiếm hơn 65% tổng kim ngạch.

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, tận dụng các FTAs, đặc biệt là EVFTA, CPTPP và RCEP, đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại tại các thị trường mới để giảm rủi ro phụ thuộc vào một số thị trường lớn.

Nếu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm (đây thường là giai đoạn nhu cầu mua sắm máy tính, thiết bị điện tử và hàng công nghệ tăng để phục vụ mùa mua sắm cuối năm), thì kim ngạch xuất khẩu cả năm 2026 có khả năng vượt đáng kể mốc 140 tỷ USD, thậm chí có thể tiến tới 145–150 tỷ USD nếu tốc độ tăng trưởng hiện nay được duy trì.