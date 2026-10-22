Lần đầu phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống không ghép xương tại Việt Nam

ANTD.VN - Lần đầu tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện 108 phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống cho bé gái 12 tuổi bằng kỹ thuật không cần ghép xương hàn khớp.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống cho bệnh nhi

Sáng 22/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về ca phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống bằng kỹ thuật căng dây thân đốt sống (Vertebral Body Tethering – VBT), không ghép xương, cho bé gái 12 tuổi ở Bắc Ninh. Theo bệnh viện, đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai thành công tại Việt Nam.

Bệnh nhi có tiền sử khỏe mạnh. Những tháng gần đây, gia đình nhận thấy hai vai của trẻ không cân xứng, thân mình biến dạng và tình trạng cong vẹo cột sống ngày càng rõ. Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ xác định trẻ bị vẹo cột sống ngực – thắt lưng, với góc vẹo 48 độ. Tình trạng này có nguy cơ tiếp tục tiến triển khi trẻ lớn lên.

Theo TS-BS Phan Trọng Hậu, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật cột sống, nhận định bệnh nhi vẫn còn khả năng phát triển xương. Đây là yếu tố quan trọng để ê-kíp lựa chọn kỹ thuật VBT, giúp chỉnh độ cong cột sống mà không cần ghép xương để hàn các đốt sống, qua đó bảo tồn khả năng vận động của cột sống.

Sau phẫu thuật, góc vẹo cột sống của bệnh nhi giảm từ 48 độ xuống còn 11 độ, tương đương mức chỉnh vẹo gần 80%. Hình thể thân mình cân đối hơn. Sau 3-4 ngày, bệnh nhi có thể đi lại và xuất viện sau khoảng một tuần.

TS-BS Phan Trọng Hậu cho biết ưu điểm của phương pháp này là không cần ghép xương để cố định các đốt sống, giúp bảo tồn khả năng vận động của cột sống. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn cần tái khám định kỳ để theo dõi sự phát triển của xương, mức độ cong vẹo và khả năng duy trì kết quả sau phẫu thuật.

Ngoài ra, phương pháp này còn tận dụng quá trình phát triển tự nhiên của xương. Lực căng của dây giúp hạn chế sự phát triển ở phía lồi, trong khi phía lõm tiếp tục phát triển, qua đó góp phần điều chỉnh độ cong cột sống khi trẻ lớn lên.

Các bác sĩ cho biết vẹo cột sống ở trẻ em có nhiều nguyên nhân, trong đó có vẹo cột sống vô căn, vẹo cột sống bẩm sinh và các dạng liên quan đến bệnh lý thần kinh – cơ. Việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào mức độ biến dạng, độ tuổi, khả năng tăng trưởng và đặc điểm của từng bệnh nhân.

Kỹ thuật VBT chỉ phù hợp với một số trường hợp vẹo cột sống, đặc biệt là trẻ còn khả năng tăng trưởng. Bệnh nhân cần được đánh giá kỹ trước phẫu thuật và theo dõi định kỳ sau mổ để kiểm soát kết quả điều trị, phát hiện nguy cơ biến chứng.

Theo TS-BS Phan Trọng Hậu, việc triển khai thành công kỹ thuật VBT mở thêm lựa chọn điều trị vẹo cột sống ở trẻ em, hướng tới mục tiêu chỉnh hình biến dạng nhưng vẫn bảo tồn khả năng vận động của cột sống.