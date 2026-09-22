Gần 1.800 học sinh hào hứng tham gia trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Ngày 21-9, Đội CC&CNCH Khu vực số 36, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành về PCCC&CNCH cho gần 1.800 học sinh, giáo viên Trường THPT Trần Đăng Ninh.

Tại chương trình, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH; hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh nhận diện các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong trường học, gia đình và nơi làm việc, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Giới thiệu cho học sinh về các trang thiết bị chữa cháy

Hướng dẫn học sinh cách sơ cứu người bị nạn

Thông qua hoạt động tuyên truyền trực quan và thực hành, các em học sinh được tìm hiểu về phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng; làm quen với xe chữa cháy, vòi chữa cháy, lăng phun nước, bình chữa cháy và một số trang thiết bị phục vụ công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Các em học sinh được thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy

Học sinh trải nghiệm sử dụng các thiết bị chữa cháy chuyên nghiệp

Đặc biệt, chương trình chú trọng trải nghiệm thực tế và thực hành kỹ năng, giúp các em học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức lý thuyết mà còn trực tiếp quan sát, làm quen với các thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy. Qua đó, các em có thêm kỹ năng xử lý tình huống ban đầu khi phát hiện cháy, biết cách báo động, gọi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số 114, đồng thời chủ động thoát nạn an toàn khi có sự cố.

Trải nghiệm thực tế, nâng cao ý thức chủ động phòng cháy

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường được trực tiếp quan sát cán bộ, chiến sĩ thực hiện các thao tác triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng vòi và lăng phun nước. Các trang thiết bị chuyên dụng trên xe chữa cháy cũng được giới thiệu, giúp học sinh hiểu rõ hơn về công việc, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Hoạt động trải nghiệm đã thu hút sự quan tâm, hào hứng của đông đảo học sinh. Việc được trực tiếp quan sát, tiếp cận và trải nghiệm các phương tiện chữa cháy giúp kiến thức về PCCC&CNCH trở nên sinh động, dễ nhớ, dễ áp dụng hơn trong thực tế.

Thông qua chương trình, 90 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và 1.703 học sinh Trường THPT Trần Đăng Ninh có thêm những kiến thức thiết thực về phòng ngừa cháy, nổ, kỹ năng xử lý tình huống và thoát nạn. Đây cũng là dịp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc chấp hành các quy định về PCCC, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

Việc thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC&CNCH tại trường học có ý nghĩa thiết thực trong việc hình thành “kỹ năng sống” về PCCC cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Qua đó, mỗi học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đến gia đình và cộng đồng.

Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, việc chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng PCCC&CNCH cho cán bộ, giáo viên, học sinh là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản, góp phần xây dựng trường học an toàn, văn minh.