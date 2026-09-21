Kịp thời đưa 7 người thoát khỏi căn nhà bị cháy ở phố Kim Mã

ANTD.VN - Khoảng 21h17 ngày 20-9, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà dân ở phố Kim Mã, phường Giảng Võ.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, kịp thời đưa 3 người lớn cùng 4 trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo thông tin ban đầu, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội được điều động đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy

Thời điểm lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt, đám cháy đã được người dân chủ động sử dụng bình chữa cháy xách tay để khống chế, dập tắt. Tuy nhiên, bên trong ngôi nhà vẫn còn lượng lớn khói, khí độc, khiến nguy cơ ảnh hưởng đến những người đang ở trong nhà vẫn hiện hữu.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định bên trong nhà còn 3 người lớn và 4 trẻ em. Trước tình huống này, cán bộ, chiến sĩ lập tức triển khai phương án cứu nạn, đồng thời sử dụng quạt hút khói chuyên dụng để giảm nồng độ khói, tạo điều kiện tiếp cận khu vực có người mắc kẹt.

Các chiến sĩ PCCC sau đó tiếp cận từng người, hướng dẫn và hỗ trợ di chuyển qua khu vực có khói, đưa toàn bộ 7 người sang nhà kế bên và xuống vị trí an toàn.

Cảnh sát PCCC và CNCH giải cứu các nạn nhân

Nhờ đám cháy được phát hiện, xử lý ngay từ ban đầu cùng sự có mặt kịp thời của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, vụ cháy được khống chế, không để cháy lan, đồng thời bảo đảm an toàn cho 7 người trong ngôi nhà.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo, khi phát hiện cháy, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng gọi số 114 để báo cháy và cung cấp chính xác địa chỉ, tình hình tại hiện trường.

Trong trường hợp đám cháy mới phát sinh và bảo đảm an toàn cho bản thân, người dân có thể sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy để xử lý ngay từ ban đầu, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Đặc biệt, khi trong nhà xuất hiện nhiều khói, khí độc, người dân cần cúi thấp người, nhanh chóng tìm đường thoát nạn an toàn; tuyệt đối không quay trở lại khu vực cháy để lấy tài sản hoặc tự ý di chuyển vào những nơi có nguy cơ mắc kẹt, ngạt khói.

Vụ cháy xảy ta tại phố Kim Mã một lần nữa cho thấy, việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, kiến thức và kỹ năng thoát nạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự chủ động của người dân ngay từ những phút đầu, kết hợp với việc triển khai nhanh chóng, chính xác của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, có thể góp phần hạn chế thiệt hại và bảo vệ an toàn tính mạng trong tình huống khẩn cấp.