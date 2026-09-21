Nâng cao trách nhiệm, kỹ năng PCCC cho các cơ sở quản lý

ANTD.VN - Khoảng 200 cơ sở thuộc diện quản lý của UBND phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội đã tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Chiều 21-9, UBND phường Ô Chợ Dừa phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho các cơ sở thuộc diện quản lý của UBND phường trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Quyền Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội báo cáo viên hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 200 đại diện cơ sở kinh doanh, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phương, Quyền Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa nhấn mạnh, công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi gia đình.

Theo lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa, địa bàn có mật độ dân cư cao, nhiều loại hình cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà ở và công trình đan xen. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu công tác phòng ngừa không được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và thực chất.

Phường Ô Chợ Dừa đã phát hơn 200 tờ rơi hướng dẫn an toàn PCCC đến các cơ sở



Đại diện cơ sở kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC

Hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy xách tay

Đại diện cơ sở thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

Từ thực tế các vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian qua, đồng chí Nguyễn Đình Phương yêu cầu người đứng đầu các cơ sở phải xác định rõ trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC và CNCH là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình hoạt động, không được chủ quan, đối phó hoặc chỉ chú trọng khi có lực lượng chức năng kiểm tra.

Chủ động phòng ngừa, xử lý cháy ngay từ cơ sở

Tại hội nghị, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn các cơ sở nhận diện nguy cơ cháy, nổ thường gặp, các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

Các cơ sở được lưu ý thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; sắp xếp hàng hóa, vật tư bảo đảm an toàn; duy trì thông thoáng các lối thoát nạn và bố trí phương tiện chữa cháy ở vị trí dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện cho việc sử dụng khi có sự cố.

Đặc biệt, lực lượng chức năng nhấn mạnh việc phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, trong đó mỗi cơ sở không chỉ cần trang bị đầy đủ phương tiện mà người lao động phải được hướng dẫn, thực hành thường xuyên để có thể sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy ban đầu, biết cách báo động, tổ chức thoát nạn và hỗ trợ người khác khi xảy ra cháy.

Nội dung tuyên truyền gửi tặng người dân

Song song với công tác tuyên truyền, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phát hơn 200 tờ rơi hướng dẫn an toàn PCCC đến các cơ sở; tổ chức cho 200 cơ sở ký cam kết chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn PCCC. Đây được xác định là một trong những giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu và người lao động tại các cơ sở, góp phần chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ sớm, từ xa.

Các đại diện cơ sở cũng được hướng dẫn và tổ chức thực tập sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Qua thực hành, đại diện các cơ sở được trực tiếp thao tác, củng cố kỹ năng xử lý tình huống ban đầu, qua đó hạn chế tâm lý lúng túng khi xảy ra sự cố thực tế.

Lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa đề nghị sau hội nghị, các cơ sở tiếp tục rà soát toàn bộ điều kiện an toàn PCCC, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót; duy trì việc tự kiểm tra, tự phòng ngừa và thường xuyên hướng dẫn kỹ năng PCCC, CNCH cho người làm việc tại cơ sở.

Với phương châm “phòng là chính”, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cùng kỹ năng xử lý tình huống tại chỗ được phường Ô Chợ Dừa xác định là yếu tố quan trọng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn.