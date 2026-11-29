ANTD.VN - Giữa vườn cam trĩu quả của Hợp tác xã Nam Đồng (phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh), những người nông dân vốn quen chăm sóc, thu hái nay đứng trước ống kính, tự giới thiệu cam lòng vàng và chốt đơn qua livestream, trong chương trình truyền hình trực tiếp “Được mùa - Chốt giá”.

Sáng 29/11, tại vườn cam của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Nam Đồng (phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh) không khí thu hoạch diễn ra nhộn nhịp. Những quả cam lòng vàng chín mọng được bà con hái xuống, lựa chọn, phân loại và đóng gói.

Phiên livestream và chương trình truyền hình trực tiếp “Được mùa - Chốt giá” tại vườn cam Hợp tác xã Nam Đồng.

Giữa khu vườn còn có máy quay, điện thoại và ê-kíp chương trình truyền hình trực tiếp “Được mùa - Chốt giá”, chủ đề “Ngọt lành cam lòng vàng Bắc Ninh”, phát sóng trên VTV2 và nền tảng VTVgo.

Không chỉ cần mẫn bên những gốc cam, hôm nay người nông dân còn thử sức với vai trò mới, trực tiếp giới thiệu và bán sản phẩm trên không gian số. Trước ống kính, không ít người bỡ ngỡ, hồi hộp.

Nhưng khi nói về giống cam, cách chăm sóc, hương vị và thời điểm thu hoạch, sự rụt rè dần nhường chỗ cho niềm hào hứng. Bởi mỗi quả cam đều là thành quả lao động mà họ hiểu rõ hơn ai hết.

Đồng hành cùng bà con tại điểm cầu là nhà sáng tạo nội dung Vũ Quỳnh Trang, được biết đến với kênh “Hoa hậu vỉa hè”. Với cách dẫn dắt gần gũi, linh hoạt, cô giúp phiên livestream thêm sinh động, còn người nông dân trực tiếp chia sẻ về sản phẩm, quy trình thu hái, lựa chọn và đóng gói.

Giới thiệu những quả cam lòng vàng ngay tại vườn.

Những câu hỏi về chất lượng, giá bán, quy cách đóng gói, thời gian giao hàng được giải đáp ngay trong lúc tương tác. Người xem không chỉ có thêm thông tin về sản phẩm mà còn có thể đặt mua trực tiếp.

Thay vì chờ thương lái hay mang hàng ra chợ truyền thống, người trồng cam đã dùng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, trò chuyện với khách và chốt đơn ngay tại vườn.

Cam Nam Đồng tại vườn.

Hợp tác xã chủ yếu bán buôn số lượng lớn nên bán qua livestream còn hạn chế, hiện mới liên kết với đơn vị livestream Bảo Minh. Tuy vậy, kênh này rất hữu ích vì mở rộng đến khách hàng khắp cả nước, từ TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ đến mọi miền, và người mua đặt hàng dễ dàng.

Khi tổ chức livestream, các bạn hỗ trợ tận nơi, tận vườn, từ quảng bá, giới thiệu đến chốt đơn. Vườn rộng thì phải kéo dây hoặc chọn điểm quay phù hợp, nhưng không gặp khó khăn lớn. Để tạo niềm tin, anh làm bằng thực tế, quay trực tiếp tại vườn, bổ cam, ăn thử ngay trên sóng để mọi người cảm nhận chất lượng thật.

Tại điểm cầu trường quay S7 (Đài Truyền hình Việt Nam), NSND Lan Hương và bà Bùi Thị Hạnh Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh, cùng trao đổi về chất lượng, thương hiệu và thị trường tiêu thụ nông sản.

Tại điểm cầu trường quay S7 (Đài Truyền hình Việt Nam), NSND Lan Hương và bà Bùi Thị Hạnh Hiếu trao đổi tại chương trình.

Qua những hình ảnh từ vùng trồng, khán giả được theo dõi hành trình của quả cam từ khi thu hoạch đến khâu phân loại, đóng gói. Với trái cây tươi, việc bảo quản, vận chuyển và kiểm soát chất lượng có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi người mua không thể trực tiếp lựa chọn như ở chợ hay siêu thị.

Bà Hiếu chia sẻ ba điều giúp nông sản bứt phá trên nền tảng số: Chuẩn hóa ngay từ sau thu hoạch, minh bạch nguồn gốc xuất xứ và có hậu cần chuyên nghiệp sau phiên livestream.

Bởi vậy, hiệu quả của livestream không chỉ nằm ở số đơn chốt được trong vài giờ mà còn ở chất lượng sản phẩm khi đến tay khách hàng. Muốn duy trì sức mua, các hợp tác xã cần bảo đảm thông tin minh bạch, thực hiện đúng cam kết và tổ chức tốt quy trình từ thu hoạch đến giao hàng.

﻿

Tại điểm cầu Hợp tác xã Nam Đồng, ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh đã trực tiếp tham gia chương trình, chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số.

Ông Phạm Văn Thịnh, tham gia chương trình tại Hợp tác xã Nam Đồng.

“Cây có múi là một dòng sản phẩm rất đặc trưng trong các loại cây đặc sản của Bắc Ninh” - ông Thịnh bày tỏ.

Với các sản phẩm nông nghiệp theo mùa vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ luôn là yêu cầu đặt ra. Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống, livestream giúp nông sản tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương, đồng thời để người trồng trực tiếp giới thiệu sản phẩm và tiếp nhận phản hồi.

Hợp tác xã Nam Đồng có ba dòng sản phẩm chủ lực là cam, vải thiều và long nhãn sấy, các sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Theo anh Hoàng Văn Nam - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Nam Đồng (phường Phượng Sơn, TP Bắc Ninh), đơn vị canh tác theo hướng hữu cơ, dùng phân chuồng ủ mục, thuốc bảo vệ thực vật chỉ dùng loại được phép và bảo đảm thời gian cách ly.

Các mùa vụ nối tiếp nhau quanh năm, từ mùa hoa vải, vải chính vụ đến cam, bưởi, nên hợp tác xã có thể đồng hành lâu dài qua các vụ.

Người dân đóng từng thùng cam để chuyển cho khách hàng.

Sự phối hợp giữa doanh nghiệp Bảo Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Hợp tác xã Nam Đồng, nhà sáng tạo nội dung và chính quyền địa phương trong chương trình “Được mùa - Chốt giá” đã mang đến cách tiếp cận mới, truyền hình lan tỏa hình ảnh, livestream tăng tương tác, còn người nông dân trực tiếp tham gia quảng bá và bán sản phẩm.

Từ những quả cam vàng óng trên cành đến những đơn hàng chốt qua màn hình điện thoại, phiên livestream cho thấy sự thay đổi trong tư duy của người sản xuất. Không chỉ làm ra sản phẩm tốt, người nông dân ngày càng cần chủ động giới thiệu, kết nối thị trường và đưa nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng.