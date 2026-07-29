Hà Nội ban hành bộ định mức kinh tế - kỹ thuật của 29 dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách

ANTD.VN - Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tài chính thành phố Hà Nội vừa được ban hành gồm 29 dịch vụ, chia thành 2 nhóm...

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 109/2026/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 về ban hành bộ định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tài chính thành phố.

Bộ định mức áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách thành phố cho hoạt động cung cấp dịch vụ lĩnh vực tài chính và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng dự toán, xác định chi phí, lập phương án giá, quản lý trong lĩnh vực tài chính sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo Quyết định, bộ định mức gồm 29 dịch vụ sự nghiệp công, chia thành 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm 21 dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, bao quát các hoạt động từ xây dựng, vận hành hệ thống thông tin và cổng thông tin điện tử; nghiên cứu, xây dựng chính sách và quản lý dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp hàng năm; truyền thông đa phương tiện về công tác hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức hội thảo, diễn đàn, sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư; đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn viên.

Quyết định cũng quy định các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như tư vấn khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); tổ chức quản lý, giám sát các chương trình Hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng và trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, ươm tạo; hỗ trợ đào tạo ở nước ngoài về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và AI...

Nhóm thứ hai gồm 8 dịch vụ xúc tiến đầu tư, bao gồm nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; dịch vụ tổ chức xây dựng các dự án công nghệ thông tin, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; quảng bá và xây dựng sản phẩm xúc tiến đầu tư; tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm cơ hội đầu tư, xúc tiến đầu tư;

Tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, đoàn công tác Xúc tiến đầu tư theo từng chuyên đề hoặc đối tác cụ thể; dịch vụ hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; tư vấn, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục đăng ký dự án đầu tư; việc tuân thủ quy định về báo cáo dự án đầu tư; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và kỹ năng về xúc tiến đầu tư.