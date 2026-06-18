Giá vàng thế giới biến động mạnh, trong nước đứng yên sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

ANTD.VN - Tuyên bố mới nhất về lãi suất của Fed đã khiến giá vàng rơi mạnh chỉ trong vài phút giao dịch trước khi hồi phục trở lại. Thị trường vàng trong nước không phản ứng đáng kể với thông tin này.

Kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định duy trì lãi suất tham chiếu ở mức 3,5-3,75%, đánh dấu lần thứ tư liên tiếp cơ quan này không nới lỏng chính sách tiền tệ. Trước đó, Fed đã 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Fed dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Tuyên bố chính sách lần này được rút gọn đáng kể và không đưa ra bất kỳ tín hiệu định hướng về lộ trình lãi suất sắp tới.

Việc Fed không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về khả năng hạ lãi suất được xem là dấu hiệu cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng.

Giá vàng thế giới biến động mạnh đêm qua

Phản ứng của thị trường tài chính diễn ra gần như ngay lập tức. Giá vàng giao ngay tại Mỹ lập tức lao dốc, mất gần 100 USD mỗi ounce chỉ trong ít phút giao dịch. Chốt phiên 17/6 (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), kim loại quý tại thị trường này đã giảm tới hơn 74 USD/ounce, chốt phiên sát mức 4.256 USD/ounce.

Tuy nhiên, sang đến phiên châu Á, kim loại quý đã thu hẹp đà giảm và hiện đang giao dịch quanh 4.320 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng sau chuỗi phiên phục hồi thì sáng nay đã đứng yên. Vàng SJC giao dịch đầu giờ sáng ở mức 148,8 – 151,3 triệu đồng/lượng.

Chính sách tiền tệ của Fed được cho là sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến giá vàng.

Dù được Tổng thống Donald Trump lựa chọn với kỳ vọng sẽ thúc đẩy môi trường lãi suất thấp hơn, ông Warsh nhiều lần khẳng định sẽ không cam kết trước về đường đi của chính sách tiền tệ.

Khảo sát của CNBC cho thấy 94% chuyên gia dự báo Fed tiếp tục đứng yên trong tháng 7, khoảng 90% giữ nguyên quan điểm này cho các cuộc họp tháng 9 và tháng 10. Đến cuối năm, phần lớn vẫn tin rằng Fed sẽ không điều chỉnh lãi suất.