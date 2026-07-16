Doanh nghiệp châu Âu tin tưởng vào môi trường kinh doanh của Việt Nam

ANTD.VN - Bất chấp những biến động của thương mại toàn cầu, Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tăng mạnh lên 79,7 điểm trong quý II/2026.

Doanh nghiệp châu Âu tin tưởng vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Niềm tin kinh doanh tăng mạnh mẽ

So với 72,7 điểm của quý I, BCI đã tăng 7 điểm, chỉ còn cách 0,3 điểm so với mức cao nhất trong bảy năm (80,0 điểm) được ghi nhận vào cuối năm 2025. Đà tăng này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của niềm tin đầu tư, khi các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục xem Việt Nam là một trong những điểm đến tăng trưởng hấp dẫn nhất Đông Nam Á và củng cố niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của thị trường.

Kết quả khảo sát cho thấy 63% doanh nghiệp châu Âu ghi nhận điều kiện kinh doanh tích cực trong quý II/2026, trong khi 69% kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới. So với kết quả khảo sát cách đây ba tháng, tỷ lệ này đã tăng 11 điểm phần trăm, phản ánh đà tăng trưởng rõ nét về hiệu quả kinh doanh, lượng đơn hàng mới và sức mua duy trì ổn định.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra những động lực kinh doanh cụ thể đứng sau xu hướng lạc quan này. Theo đó, 36% cho biết doanh thu tăng và lợi nhuận vận hành vượt kỳ vọng nội bộ. 32% đánh giá triển vọng tích cực hơn nhờ lượng đơn hàng gia tăng và ký kết được nhiều hợp đồng mới, trong khi 24% ghi nhận sức mua của thị trường nội địa phục hồi rõ rệt.

Đà tăng trưởng tương đối đồng đều ở các lĩnh vực sản xuất, du lịch, bất động sản và các ngành hướng đến xuất khẩu cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang tăng tốc trên nhiều động lực cùng lúc.

Cũng theo kết quả BCI quý II/2026, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất châu Á.

Hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát (54%) hiện xem Việt Nam là thị trường chiến lược và cứ điểm hoạt động cốt lõi, trong khi 18% coi đây là động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert chia sẻ: "Kết quả BCI lần này phản ánh rõ nét bức tranh kinh tế vĩ mô khi Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động nhất châu Á. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP đã tăng 8,18%. Khi kết hợp tốc độ tăng trưởng ấn tượng đó với việc Việt Nam vươn lên vị trí thứ 27 trong Bảng xếp hạng Năng lực Cạnh tranh Thế giới của IMD và chuẩn bị được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường Mới nổi Hạng hai vào tháng Chín sắp tới, bức tranh toàn cảnh đã trở nên rất rõ ràng.

Điều thực sự tạo nên khác biệt của Việt Nam trong một khu vực cạnh tranh gay gắt không chỉ là khát vọng tăng trưởng, mà còn là việc Chính phủ cụ thể hóa mục tiêu đó thành các nghị quyết và kiên trì triển khai các cải cách mang tính cấu trúc để hiện thực hóa chúng".

Dù niềm tin kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ, kết quả khảo sát cũng cho thấy một thực tế rõ ràng: hiệu quả kinh doanh tích cực không thể bù đắp cho những rào cản về thủ tục hành chính. Nếu muốn chuyển hóa niềm tin của nhà đầu tư hôm nay thành những siêu dự án trong tương lai, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách và tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và hành chính.

Bất ổn toàn cầu đang làm thay đổi chiến lược, không làm suy giảm niềm tin

Kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù những biến động của kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn đang tác động sâu rộng đến hoạt động của doanh nghiệp, nhưng chủ yếu làm thay đổi chiến lược kinh doanh hơn là làm suy giảm niềm tin đầu tư dài hạn.

Căng thẳng thương mại quốc tế và biến động địa chính trị gần đây tiếp tục tạo sức ép đáng kể lên hoạt động của doanh nghiệp. 46% lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát cho biết các hoạt động giao thương của họ chịu tác động tiêu cực rõ rệt, trong khi khoảng một phần ba ghi nhận tác động đan xen giữa tích cực và tiêu cực ở các mảng hoạt động khác nhau. Điều này cho thấy các cú sốc bên ngoài là khó tránh khỏi, song mức độ ảnh hưởng không đồng đều mà phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động và mức độ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp quy mô vừa được ghi nhận là chịu ảnh hưởng rõ nét nhất từ những biến động quốc tế. Trong khi đó, các tập đoàn đa quốc gia lớn không ghi nhận tác động tích cực nào từ sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu, cho thấy mức độ hiện diện quốc tế rộng cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt nhiều hơn với các rủi ro từ môi trường bên ngoài.

Đối với phần lớn doanh nghiệp, tác động chủ yếu mang tính vận hành. Chi phí vận tải, vận chuyển và logistics gia tăng là hệ quả được nhắc đến nhiều nhất, với 78% doanh nghiệp chịu ảnh hưởng, tiếp theo là chi phí năng lượng và nhiên liệu tăng (76%). Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng đối mặt với tình trạng gián đoạn logistics, chậm giao hàng và sự suy giảm niềm tin của khách hàng, làm gia tăng áp lực đối với cả chi phí và công tác lập kế hoạch.

Thay vì chờ đợi thị trường ổn định trở lại, nhiều doanh nghiệp đã chủ động nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Trong số các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi gián đoạn logistics, 53% cho biết đã tăng thời gian dự phòng trong chuỗi cung ứng, trong đó 25% phải bổ sung thêm hơn hai tuần vào kế hoạch vận chuyển. Nhu cầu gia tăng khoảng thời gian dự phòng đặc biệt rõ nét ở các doanh nghiệp giao thương với Hoa Kỳ và EU, phản ánh mức độ phức tạp cao hơn của các chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Tuy nhiên, những biến động này cũng mở ra các cơ hội mới. Một số doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận thêm đơn hàng sản xuất và dòng vốn đầu tư khi các nhà sản xuất quốc tế dịch chuyển chiến lược cung ứng sang Việt Nam, qua đó tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và cung ứng ngày càng quan trọng trong khu vực.