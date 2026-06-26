Từ 20/7: Drone, flycam trên toàn quốc phải gắn mã định danh tương tự biển số xe

ANTD.VN - Theo quy định mới do Bộ Công an ban hành, từ ngày 20/7/2026, các loại drone, flycam trên toàn quốc phải có mã định danh riêng tương tự biển số xe và được gắn thiết bị quản lý.

Thông tư 78/2026/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân về đăng ký, quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác.

Thông tư nêu rõ, từ 20/7, việc quản lý flycam, drone sẽ được thực hiện thống nhất thông qua hệ thống đăng ký và quản lý phương tiện bay trên toàn quốc (trừ các phương tiện bay của Bộ Quốc phòng).

Mỗi phương tiện bay sau khi đăng ký sẽ được cấp một số đăng ký riêng, đóng vai trò là mã định danh để xác định chủ sở hữu. Số đăng ký này do cơ quan đăng ký phương tiện bay thuộc Bộ Công an cấp, gồm dãy chữ và dãy số được thiết lập theo cấu trúc thống nhất: AB - X - N1N2N3N4 - CD.

Không chỉ được cấp mã định danh, flycam và drone còn phải gắn thiết bị quản lý hoạt động bay. Thiết bị này có thể là tem điện tử hoặc thiết bị điện tử tích hợp số đăng ký cùng các thông tin liên quan, phục vụ công tác nhận diện, kiểm soát và quản lý hoạt động của phương tiện bay. Việc gắn thiết bị quản lý hoạt động bay là một bước bắt buộc trong quy trình đăng ký phương tiện.

Về điều kiện đăng ký phương tiện bay, Điều 7 Thông tư 78/2026 quy định, phương tiện bay không thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phải bảo đảm các điều kiện theo quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác và điều kiện sau:

Cơ quan, tổ chức nước ngoài đủ điều kiện đăng ký phương tiện bay là cơ quan, tổ chức nước ngoài được cấp có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Cá nhân nước ngoài đủ điều kiện đăng ký phương tiện bay là người đang thường trú, tạm trú tại Việt Nam hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Phương tiện bay của Bộ Công an phải bảo đảm các điều kiện: Là phương tiện bay do Bộ Công an mua sắm, đặt hàng, giao nhiệm vụ sản xuất, nhập khẩu hoặc được tài trợ và giao Công an các đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng phục vụ công tác công an; Đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật có liên quan đến phương tiện bay chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm pháp luật thì chưa được thực hiện việc đăng ký phương tiện bay.

Cũng theo Thông tư 78/2026, Công an cấp tỉnh là cơ quan thực hiện đăng ký đối với phương tiện bay của tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Trong một số trường hợp, Công an cấp tỉnh có thể phân cấp cho Công an cấp xã thực hiện đăng ký lần đầu đối với phương tiện bay có trọng lượng cất cánh dưới 2 kg khi đáp ứng đủ điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất.

Như vậy, trong thời gian tới, flycam và drone sẽ được quản lý tương tự như các phương tiện giao thông khác, mỗi thiết bị đều có mã định danh riêng và được gắn thiết bị quản lý.