Núi lửa Indonesia phun cột tro cao 15km

ANTD.VN - Núi lửa Anak Krakatau ở eo biển Sunda của Indonesia phun trào mạnh trong đêm 4 và rạng sáng 5-9, tạo ra đám mây tro bụi cao khoảng 15km so với mực nước biển.

Núi lửa Anak Krakatau đột ngột phun trào

Theo Cơ quan Địa chất Indonesia, đợt phun trào bắt đầu lúc 23h7 ngày 4-9 (giờ,địa phương) và tiếp diễn trong đêm.

Hoạt động núi lửa phun trào liên tục, kèm theo những cột dung nham, tiếng nổ và âm thanh rung chuyển có thể nghe thấy tại một số khu vực thuộc Tây Java, Banten và Lampung.

Trung tâm Cảnh báo tro bụi núi lửa Darwin cho biết lớp tro cao nhất đạt mực bay FL500, tương đương khoảng 15,2km so với mực nước biển. Cảnh báo hàng không đã được phát đối với các vùng thông báo bay Jakarta và Melbourne.

Núi Anak Krakatau hiện vẫn được duy trì ở cấp III, tức mức “cảnh giác”, trong hệ thống cảnh báo núi lửa 4 cấp của Indonesia.

Người dân, ngư dân, khách du lịch và những người leo núi được yêu cầu không đi vào khu vực bán kính 3km tính từ miệng núi lửa đang hoạt động.

Núi lửa Anak Krakatau phun trào trong đêm

Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết vật liệu núi lửa đã làm hư hỏng một camera giám sát.

Nhà chức trách đang tăng cường tuần tra nhằm bảo đảm không có tàu thuyền hoặc người dân đi vào vùng nguy hiểm, đồng thời kiểm tra các tuyến sơ tán và điểm tập kết ven biển để đề phòng tình huống khẩn cấp.

Sau khi nhận được thông tin về vụ phun trào, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đánh giá khả năng xuất hiện biến động bất thường của mực nước biển.

Đến 12h30 ngày 5-9 (giờ Nhật Bản), cơ quan này cho biết không quan sát thấy những thay đổi đáng kể về mực nước biển tại các trạm đo trong và ngoài nước, qua đó xác định vụ phun trào Anak Krakatau không gây tác động sóng thần đối với Nhật Bản.

Nhà chức trách Indonesia xác định nguy cơ trước mắt gồm dòng dung nham, vật liệu núi lửa nóng, đá văng, mây nóng và mưa tro ở khu vực gần miệng núi.

Người dân tại các vùng ven biển Banten và Lampung được khuyến cáo giữ bình tĩnh, theo dõi thông báo chính thức và không tự ý tiếp cận núi lửa để chụp ảnh hoặc quay phim.

Cơ quan chức năng Indonesia nhấn mạnh hiện chưa ban hành lệnh sơ tán trên diện rộng. Ba nhiệm vụ ưu tiên là kiểm soát tuyệt đối vùng cấm 3km, duy trì các tuyến sơ tán và điểm tập kết ven biển, đồng thời ngăn người dân cùng du khách tiến gần khu vực nguy hiểm.

Các hãng hàng không và cơ quan kiểm soát không lưu trong khu vực được khuyến cáo thường xuyên cập nhật hướng di chuyển của đám mây tro để điều chỉnh đường bay khi cần thiết.